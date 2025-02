© Foto: picture alliance / newscom | John Angelillo

Die Alibaba-Aktie haussiert am Mittwoch auf den höchsten Stand seit zwei Jahren, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen mit Apple an KI-Funktionen arbeitet. Apple steht in China unter Druck. Die iPhone-Verkäufe sind dort im vierten Quartal um 25 Prozent eingebrochen, während sich die Handelskonflikte mit den USA verschärfen. Nach gescheiterten Verhandlungen mit Baidu könnte Alibaba nun als zentraler KI-Partner für Apple dienen, berichtet das Wall Street Journal. Das Unternehmen hat bereits erfolgreiche KI-Modelle entwickelt und seine Chatbot-Technologie Qwen global etabliert. "Alibaba kann sich mit Apple als Vorzeigepartner einen Namen machen, und möglicherweise werden auch andere …