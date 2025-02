Nürnberg (ots) -Die Biofach 2025 in Nürnberg ist der internationale Treffpunkt für die Bio-Branche. Messe.TV ist vor Ort, um über aktuelle Entwicklungen, Innovationen und neue Produkte zu berichten. Ein zentrales Thema in diesem Jahr ist die vegane Ernährung. Zahlreiche Aussteller präsentieren pflanzliche Alternativen, die nicht nur geschmacklich überzeugen, sondern auch nachhaltige und gesundheitliche Vorteile bieten.Vegane Lebensmittel auf der Biofach 2025Auf der diesjährigen Biofach nimmt das Thema Vegan einen besonderen Stellenwert ein. Messe.TV begleitet die Messe mit spannenden Einblicken in Trends und Produktneuheiten aus dem Bereich pflanzlicher Lebensmittel. Ob herzhafte Fleischalternativen oder süße vegane Köstlichkeiten - das Angebot ist vielfältig.Besonders bekannte Marken wie Veganz, Topas (Wheaty) oder Nucao zeigen ihre neuesten Entwicklungen. Gleichzeitig sind zahlreiche kleinere Unternehmen vertreten, die mit innovativen Produkten neue Maßstäbe setzen. Auch beim Verband Unverpackt e.V. waren wir zu Besuch am Messestand. Messe.TV war vor Ort, um mit den Anbietern zu sprechen und die spannendsten Highlights festzuhalten: Biofach 2025 auf Messe.TVStart-up Pitch - Wer macht das Rennen?Ein besonderes Highlight auf der Biofach 2025 ist der Start-up Pitch, bei dem junge Unternehmen ihre Ideen präsentieren. Messe.TV hat die drei Finalisten des Wettbewerbs besucht und Interviews mit den Gründern geführt.Die diesjährigen Finalisten sind:- djoon foods GmbH - Spezialist für nussfreie und nährstoffreiche Snacks- HistaFood (HistaFit GmbH) - Anbieter histaminarmer Lebensmittel für eine verträgliche Ernährung- Kooray spice 'n easy (K-Group GmbH) - Gewürzmischungen für eine einfache und kreative KücheWer der Gewinner ist erfahren Sie auf Messe.TV (https://www.messe.tv/) sobald der Gewinner am 13.12.2025 gekürt wurde.Warum vegane Ernährung immer relevanter wirdDie vegane Ernährung gewinnt weltweit an Bedeutung. Neben ethischen Aspekten überzeugt sie auch durch gesundheitliche Vorteile. Pflanzliche Lebensmittel sind oft nährstoffreich, frei von tierischen Fetten und schonend für die Umwelt. Zudem trägt eine vegane Lebensweise dazu bei, den CO2-Ausstoß zu reduzieren und Ressourcen nachhaltiger zu nutzen.Immer mehr Menschen setzen daher auf eine pflanzenbasierte Ernährung - sei es aus gesundheitlichen oder ökologischen Gründen. Die Biofach 2025 zeigt, wie vielfältig und innovativ vegane Produkte mittlerweile sind.Biofach 2025 - Internationale Leitmesse für Bio-ProdukteDie Biofach ist die weltweit führende Messe für Bio-Lebensmittel und findet vom 12. bis 15. Februar 2025 in Nürnberg statt. Veranstaltet wird die Messe von der NürnbergMesse, die seit Jahren ein zentraler Treffpunkt für Fachbesucher aus Handel, Landwirtschaft und Industrie ist.Die Biofach steht unter der ideellen Schirmherrschaft der IFOAM - Organics International, der internationalen Dachorganisation des ökologischen Landbaus. Weitere Informationen sind auf der offiziellen Website der IFOAM (https://www.ifoam.bio) zu finden.Pressekontakt:Andreas BergmeierTelefon: +49 (0)8761 -721 300E-Mail: presse@messe.tvWeb: www.messe.tvOriginal-Content von: Deutsche Messefilm & Medien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172644/5969759