GoGold Resources meldet Rekordumsatz aus Parral-Mine

GoGold Resources Inc. hat im ersten Quartal 2025 einen Rekordumsatz von 19,1 Millionen US-Dollar aus der Silber- und Goldproduktion in der Parral-Mine erzielt. Laut Unternehmen habe sich diese starke finanzielle Entwicklung positiv auf die geplante Erschließung des Projekts Los Ricos South ausgewirkt. Parral steigert Produktion erheblich Die Haldenaufbereitungsanlage in Chihuahua, Mexiko, verzeichnete mit 625.972 verkauften Silberäquivalent-Unzen eine mehr als doppelt so hohe Absatzmenge im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der durchschnittliche Verkaufspreis lag bei 30,51 US-Dollar pro Unze und übertraf damit deutlich den Vorjahreswert von 22,28 US-Dollar.



"Parral hat signifikante Cashflows für das Unternehmen generiert, was es uns ermöglicht hat, unsere Barmittel um über 4 Millionen US-Dollar zu erhöhen", erklärte CEO Brad Langille. Besonders die im vergangenen Jahr installierte SART-Zink-Kreislaufanlage, die 2 Millionen US-Dollar kostete, erweise sich nun als profitabler Faktor.







Wirtschaftliche Kennzahlen auf Wachstumskurs Das Betriebsergebnis sei im Vergleich zum Vorjahr erheblich gestiegen und habe 3,7 Millionen US-Dollar erreicht. Der Nettoverlust von 136.000 US-Dollar falle gering aus und deute auf eine insgesamt positive finanzielle Entwicklung hin. Die Barreserven belaufen sich auf 76 Millionen US-Dollar und würden als strategische Basis für zukünftige Investitionen dienen.



Die operativen Kosten pro Silberäquivalent-Unze lagen bei 19,33 US-Dollar, während die nachhaltigen Gesamtkosten (AISC) mit 22,45 US-Dollar leicht unter dem Vorjahreswert geblieben seien - ein Zeichen für eine verbesserte Effizienz in der Produktion und eine optimierte Kostenstruktur. Wichtige Leistungskennzahlen: Deutliche Produktionssteigerung und Kostenoptimierung im Vergleich zum Vorjahr Los Ricos South als nächstes Wachstumsprojekt Mit den positiven Ergebnissen aus Parral plant GoGold den Bau seines nächsten Produktionsstandorts, Los Ricos South, in Jalisco, Mexiko. Laut der kürzlich abgeschlossenen Machbarkeitsstudie sei eine Untertagemine mit einer täglichen Förderkapazität von 2.000 Tonnen vorgesehen. Die geschätzten Investitionskosten lägen bei 227 Millionen US-Dollar, und die Mine könnte eine Laufzeit von 15 Jahren haben. "Wir sind zuversichtlich, dass Los Ricos South unser nächster bedeutender Produktionsstandort wird", so Langille. Mit dem Abschluss der Machbarkeitsstudie und den bevorstehenden Genehmigungen könne das Unternehmen bald eine endgültige Bauentscheidung treffen. Erweiterung des Vorstands Zusätzlich zu den finanziellen Erfolgen hat GoGold Jorge Aguirre in den Vorstand berufen. Der Ingenieur und erfahrene Bauunternehmer aus Mexiko solle das Unternehmen mit seiner Expertise in Infrastrukturprojekten und seiner tiefen Verwurzelung in der mexikanischen Geschäftswelt unterstützen. Ausblick GoGold Resources gehe davon aus, das Wachstum im Jahr 2025 durch die Erweiterung der Parral-Produktion und die geplante Umsetzung von Los Ricos South fortzusetzen. Die starke finanzielle Position ermögliche es dem Unternehmen, strategische Entscheidungen mit Bedacht zu treffen und sich als führender Silberproduzent in Mexiko weiter zu etablieren. Mit einem soliden Fundament in Parral und ehrgeizigen Zukunftsplänen bleibe GoGold ein Unternehmen, das Investoren und Rohstoffexperten weiterhin im Blick behalten dürften. Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA38045Y1025

