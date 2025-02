Mainz (ots) -Im Anschluss an die "sportstudio live"-Übertragung von der alpinen Ski-WM, der Biathlon-WM und diversen Wintersport-Weltcup steht am Sonntag, 16. Februar 2025, ab 16.35 Uhr, Spitzenfußball aus der Frauen-Bundesliga auf dem "sportstudio live"-Programm: Zum Abschluss des 15. Spieltags der Frauen-Fußball-Bundesliga tritt Tabellenführer Eintracht Frankfurt beim Tabellendritten VfL Wolfsburg an, der mit einem Sieg punktemäßig zu den Frankfurterinnen aufschließen könnte.Moderatorin Lili Engels begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer ab 16.35 Uhr zum Live-Fußball am Sonntagnachmittag. Die Partie in Wolfsburg wird um 16.45 Uhr angepfiffen, als Kommentatorin ist Claudia Neumann am Mikrofon. Die Interviews im Stadion führt Gari Paubandt.Für den Bundesliga-Tabellenführer aus Frankfurt steht bereits heute, am Mittwoch, 12. Februar 2025, 18.30 Uhr, eine für den Saisonerfolg relevante Prüfung an: Im Viertelfinale des DFB-Pokals geht es in München gegen den Deutschen Meister und derzeitigen Tabellenzweiten FC Bayern um die Qualifikation fürs Halbfinale - zu sehen ab 18.20 Uhr im ZDF Livestream (https://www.zdf.de/sport/dfb-pokal/frauen-dfb-pokal-viertelfinale-fc-bayern-eintracht-frankfurt-live-12-februar-2025-100.html) (Kommentator Gari Paubandt). Die drei weiteren Viertelfinal-Partien (TSG Hoffenheim - VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen - Werder Bremen und Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach) finden zeitgleich statt und sind zeitnah nach Abpfiff in der ZDFmediathek sowie in der ZDFheute-App jeweils als längere Video-Zusammenfassungen abrufbar.Ausblick auf das nächste ZDF-Live-Spiel aus der Frauen-Fußball-BundesligaARD und ZDF übertragen in der Saison 2024/2025 zehn Spiele der Frauen-Fußball-Bundesliga live und berichten zudem umfassend in ihren Sport-Online-Angeboten und in den Sport-Regelsendungen über die höchste deutsche Spielklasse im Frauen-Fußball. Nach dem Spitzenspiel vom 15. Spieltag überträgt "sportstudio live" im ZDF am Freitag, 14. März 2025, ab 16.50 Uhr, vom 17. Spieltag der Frauen-Bundesliga die Partie FC Bayern München - VfL Wolfsburg. Die Sendung wird ebenfalls moderiert von Lili Engels, das Spiel kommentiert Norbert Galeske.Noch mehr Spitzenfußball der Frauen bietet das ZDF zuvor am Dienstag, 25. Februar 2025: Ab 17.55 Uhr ist dann vom zweiten Spieltag der Gruppenphase in der UEFA Nations League die Partie Deutschland - Österreich im ZDF und im ZDF-Livestream (https://www.zdf.de/sport/sportstudio-live/uefa-nations-league-der-frauen-deutschland-oesterreich-gruppenphase-2-spieltag-100.html) zu sehen.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenZDF-Livestream DFB-Pokal der Frauen FC Bayern - Eintracht Frankfurt (https://www.zdf.de/sport/dfb-pokal/frauen-dfb-pokal-viertelfinale-fc-bayern-eintracht-frankfurt-live-12-februar-2025-100.html)ZDF-Livestream Frauen-Bundesliga: VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt (https://www.zdf.de/sport/sportstudio-live/fussball-frauen-bundesliga---vfl-wolfsburg---eintracht-frankfurt---15-spieltag-100.html)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5969765