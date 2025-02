"Der Aktionärsbrief"

Die Rüstungsbranche steht vor einem Zwiespalt: Einerseits steigen die Verteidigungsbudgets außerhalb der USA weiter, andererseits könnte ein Frieden in der Ukraine in den nächsten Monaten auf die Branche drücken. Das erschwert die kurzfristige Trendeinschätzung, stützt aber die langfristige Perspektive. Vor diesem Hintergrund: Der deutsch-französische Leopard 2-Hersteller KNDS stockt seine Beteiligung an unserem Depotwert Renk auf 25,1 % (Sperrminorität) auf und wird damit größter Aktionär. Die 18,33 Mio. Aktien stammen vom Finanzinvestor Triton, der seine Beteiligung damit von 33,6 auf gut 15 % reduziert. Das wird positiv aufgenommen, da Triton mit möglichen Paketplatzierungen am Markt als Belastungsfaktor galt. Der Angebotsüberhang schmilzt damit weiter ab.