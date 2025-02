WIEN (dpa-AFX) - Die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) hat ihren Prognosen für die weltweite Ölnachfrage in diesem Jahr nicht verändert. 2024 soll die weltweite Nachfrage um 1,4 Millionen Barrel (159 Liter) pro Tag steigen, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Monatsbericht hervorgeht. In dem vorangegangenen Bericht hatten Experten des Ölkartell ebenfalls ein Wachstum in dieser Größenordnung erwartet, nachdem die Opec in den Monaten zuvor ihre Nachfrageprognose mehrfach gesenkt hatte.

Die Opec warnte in ihrem Monatsbericht, dass die Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump die Volatilität auf den globalen Märkten anheizen könnte. Die neuen Zölle hätten für mehr Unsicherheit gesorgt. Zuvor hatte Trump die Opec mehrfach aufgefordert, die Preise zu senken.

Der Ölverbund Opec+, in dem neben Mitgliedsstaaten des Kartells noch andere Förderländer organisiert sind, hatte beschlossen, die derzeit gültige Förderbeschränkungen um weitere drei Monate zu verlängern. Diese sollen also erst ab April schrittweise aufgehoben werden und nicht wie vorgesehen bereits ab Januar. Die Ölpreise sind in den vergangenen Monaten merklich gefallen./jkr/jsl/he