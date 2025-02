Schörfling am Attersee (ots) -Die digitale Transformation eröffnet Handwerksbetrieben enorme Chancen, bringt aber auch neue Herausforderungen mit sich. Damit Handwerker den Überblick behalten, unterstützt Josef Zauner von Digital Blocks sie dabei, die Digitalisierung erfolgreich zu meistern. Warum Geschäftsführer besser am Unternehmen statt im Unternehmen arbeiten sollten, erfahren Sie hier.Viele Handwerksunternehmer stehen vor einem grundlegenden Problem: Sie sind so stark in die täglichen Abläufe ihres Betriebs eingebunden, dass für die strategische Weiterentwicklung keine Zeit bleibt. Sie bearbeiten Aufträge und überwachen Prozesse, damit der Betrieb am Laufen bleibt - doch genau dieser Fokus auf das Tagesgeschäft verhindert, dass das Unternehmen langfristig wachsen kann. "Wer sich ausschließlich im Tagesgeschäft verliert, läuft Gefahr, die Zukunft seines Betriebs aus den Augen zu verlieren", erklärt Josef Zauner von der digitalen Unternehmensberatung Digital Blocks. "Echter Erfolg entsteht, wenn Unternehmer bewusst die Verantwortung für das große Ganze übernehmen.""Der Schlüssel liegt also darin, am Unternehmen zu arbeiten, statt sich ausschließlich im Unternehmen zu verlieren. Das bedeutet, sich bewusst aus dem operativen Geschäft zurückzuziehen, Prozesse zu optimieren und klare Strategien für die Zukunft zu entwickeln, um eine solide Erfolgsgrundlage zu schaffen", so der Experte weiter. Mit Digital Blocks unterstützt Josef Zauner Betriebe aus den Bereichen Handwerk, Gewerbe und Produktion in allen Aspekten der digitalen Transformation. Dabei verfolgt er einen ganzheitlichen Ansatz: Dieser umfasst die Entwicklung erfolgreicher Mitarbeitergewinnungs-Kampagnen über soziale Medien, die Unterstützung beim Onboarding neuer Mitarbeiter sowie vor allem die Automatisierung betrieblicher Prozesse. Ziel ist es, Geschäftsführer von alltäglichen Aufgaben zu entlasten und ihnen Raum für strategische Entscheidungen zu verschaffen. Darüber hinaus arbeitet Digital Blocks daran, die Marktposition ihrer Kunden zu stärken, Ressourcen effizienter zu nutzen und Arbeitsabläufe zu optimieren. So sorgt der Ansatz für eine nachhaltige und zukunftssichere Positionierung im Markt.Mit digitalen Lösungen zu nachhaltigem ErfolgFrüher oder später kommt jeder Unternehmer an den Punkt, an dem er sich fragen sollte, wo er und sein Unternehmen in fünf bis zehn Jahren stehen möchten. Diese Überlegung ist entscheidend, denn der aktuelle Zustand muss nicht der endgültige sein - schließlich sind Veränderungen und Weiterentwicklungen immer möglich. Es gibt zahlreiche Ansätze, um das Unternehmen auf das nächste Level zu heben. Ein wichtiger Schritt könnte sein, sich als Geschäftsführer zunehmend aus dem operativen Geschäft zurückzuziehen. Durch das Delegieren von Aufgaben und die Optimierung interner Prozesse kann wertvolle Zeit gewonnen werden, die dann genutzt werden kann, um sich auf strategische Themen zu konzentrieren. Unternehmer, die in der Folge am statt im Unternehmen arbeiten, fördern nicht nur das Wachstum und die Skalierung des Unternehmens, sondern auch die langfristige Weiterentwicklung. Zudem erhalten sie so die Möglichkeit, ihre persönliche Entwicklung stärker in den Fokus zu rücken, neue Führungsfähigkeiten zu entwickeln und sich auf das zu konzentrieren, was für den Erfolg des Unternehmens wirklich wichtig ist. Indem sie diesen Schritt gehen, schaffen sie nicht nur die Grundlage für den nachhaltigen Erfolg ihrer Firma, sondern sorgen auch für ihre eigene berufliche und persönliche Entfaltung.Digitale Lösungen bieten in diesem Zusammenhang einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Sie sollten deshalb fest in die Geschäftsprozesse integriert werden, um den Arbeitsalltag zu erleichtern und die Freiräume für strategische Aufgaben weiter zu vergrößern. Digitale Prozesse ermöglichen es beispielsweise, die Kundenakquise und das Recruiting effizienter zu gestalten, indem potenzielle Interessenten gezielt und automatisiert angesprochen werden können. Darüber hinaus lassen sich durch systematische Digitalisierungsmaßnahmen zusätzliche Kapazitäten freisetzen, die dann in die Weiterentwicklung des Unternehmens und die persönliche Entfaltung des Geschäftsführers investiert werden können. So wird der Weg für nachhaltiges Wachstum und eine langfristige, zukunftsfähige Positionierung geebnet.Vom traditionellen Handwerksmeister zum modernen GeschäftsführerGenau dabei steht Josef Zauner seinen Kunden zur Seite: Gemeinsam mit seinem Team von Digital Blocks nimmt der Experte dabei nicht nur das betriebliche Umfeld unter die Lupe, sondern setzt dieses auch in Zusammenhang mit dem privaten Umfeld. Dank konsequenter und nachhaltiger Arbeit lernen die Geschäftsführer, wie sie sich nach und nach aus dem operativen Geschäft ihres Betriebs zurückziehen können - ohne dass es zu Einbußen auf Unternehmensseite kommt."Wir möchten, dass Geschäftsführer erkennen, dass sie es verdient haben, ihre Lebensqualität zurückzugewinnen", sagt Josef Zauner abschließend. "Mit den Hilfsmitteln, die uns zur Verfügung stehen - durch langjährige Erfahrung, umfassendes Know-how und bewährte Methoden -, unterstützen wir sie dabei, den Schritt hin zu mehr Lebensqualität, zu strategischer Arbeit im Unternehmen und zu kontinuierlichem Wachstum zu gehen. Unser Ziel ist es, dass der Geschäftsführer wirklich ein Unternehmer ist - und nicht etwa ein Getriebener oder Gefangener seines eigenen Unternehmens."Sie wollen sich aus dem operativen Geschäft Ihres Handwerksbetriebs zurückziehen und mehr Zeit für Ihre unternehmerischen Visionen schaffen? Dann melden Sie sich jetzt bei Josef Zauner (https://digitalblocks.at/)und vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch!