Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA13809L1094 Fluent Corp. 12.02.2025 CA34380L1022 Fluent Corp. 13.02.2025 Tausch 1:1US44888K2096 Hydrofarm Holdings Group Inc. 12.02.2025 US44888K4076 Hydrofarm Holdings Group Inc. 13.02.2025 Tausch 10:1CA81732W1041 Sernova Biotherapeutics Inc. 12.02.2025 CA81752F1062 Sernova Biotherapeutics Inc. 13.02.2025 Tausch 1:1