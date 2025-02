Der Wohnungsbau in Deutschland stockt. In ihrem Frühjahrsgutachten warnen die sogenannten Immobilienweisen vor einem zunehmenden Wohnungsmangel vor allem in den größten Städten. Welche Maßnahmen das Expertengremium vorschlägt. Der ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V. hat dieser Tage das Frühjahrsgutachten des Rats der sogenannten Immobilienweisen an Bundesbauministerin Klara Geywitz übergeben. Für 2024 ist laut Gutachten insgesamt nur mit etwa 210.000 neu genehmigten Wohnungen zu rechnen. Dies ...

