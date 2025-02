EQS-Ad-hoc: NanoFocus AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

NanoFocus AG führt Sach- und Barkapitalerhöhung erfolgreich durch



12.02.2025 / 17:25 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NanoFocus AG führt Sach- und Barkapitalerhöhung erfolgreich durch Oberhausen, 12. Februar 2025 - Die NanoFocus AG (ISIN: DE000A40ESC1 / WKN A40ESC) hat die von der ordentlichen Hauptversammlung vom 28. August 2024 beschlossene Kapitalerhöhung gegen Sach- und Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre erfolgreich durchgeführt. Insgesamt wurden 6.021.664 neue Aktien zum Ausgabetrag von EUR 1,00 je Aktie gezeichnet und übernommen. Davon wurden 4.276.884 neue Aktien gegen Übertragung von Forderungen gegen die Gesellschaft aus Darlehen in Höhe von insgesamt EUR 4.276.884,00 auf die Gesellschaft im Wege der Einbringung als Sacheinlagen durch die Carl Mahr Holding GmbH gezeichnet. Durch die Einbringung der Darlehensforderungen werden die Verbindlichkeiten der Gesellschaft substanziell und liquiditätsneutral reduziert, die Zinsbelastung verringert sowie die Eigenkapitalquote deutlich erhöht. Weitere 1.744.780 neue Aktien wurden gegen Bareinlagen im Rahmen eines Bezugsangebots den Aktionären zum Bezug angeboten. Sämtliche dieser neuen Aktien wurden von Aktionären der NanoFocus AG im Rahmen ihres Bezugsrechts bzw. des eingeräumten Mehrbezugsrechts bezogen sowie im Rahmen des mittelbaren Bezugsrechts von der Bankhaus Gebr. Martin AG als Bezugsstelle gezeichnet. Aufgrund des ihr zustehenden Bezugsrechts bzw. Mehrbezugsrechts wurden hiervon 1.684.509 neue Aktien von der Carl Mahr Holding GmbH bezogen. Aus der Barkapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 1.744.780,00 zu. Der Nettoemissionserlös in Höhe von rd. TEUR 1.715 aus der Barkapitalerhöhung soll der allgemeinen Finanzierung der laufenden Geschäftstätigkeit der NanoFocus AG dienen und hierbei insbesondere für die Vorfinanzierung der Produktion der Produkte der NanoFocus AG verwendet werden. Mit der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister, die bis zum 27. Februar 2025 erwartet wird, erhöht sich das Grundkapital der NanoFocus AG von EUR 3.010.834,00 um EUR 6.021.664,00 auf EUR 9.032.498,00. Die Lieferung der neuen Aktien erfolgt nach der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister, Girosammeldepotgutschrift und Einbeziehung der neuen Aktien in die laufende Notierung der alten Aktien im Freiverkehr an der Bayerische Börse AG, voraussichtlich in der 11. Kalenderwoche 2025.

