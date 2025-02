Die Börse wird auch nach den heutigen Inflationsdaten aus den USA ihrem Ruf nach einer schnellen Verdauung von negativen Nachrichten gerecht. DeepSeek, Strafzölle und nun auch noch ein geldpolitischer Dämpfer - nichts kann die Schnäppchenjäger in diesen Tagen davon abhalten, sich trotz hoher Kursniveaus weiter fleißig Aktien in ihre Depots zu legen.

Nachdem die Preisdaten aus den USA vor vier Wochen noch Optimismus verbreiteten und vor allem die entscheidende Kerninflation hinter den Erwartungen zurückblieb, ist es nun wieder deutlich anders gekommen als erwartet und erhofft. Sowohl der Gesamt-Verbraucherpreisindex als auch die Rate ohne Lebensmittel und Energie zogen im Monats- und Jahresvergleich an.

Der Markt preist jetzt nur noch eine Zinssenkung in diesem Jahr, wobei die Erwartungen nach den Zahlen von September auf Dezember verschoben wurden. Grundsätzlich aber sollte man die Reaktion nicht überbewerten, da die Fed schon seit längerem ihre vorsichtige Haltung gegenüber Zinssenkungen dem Markt kommuniziert. Alle Indizes an der Wall Street notieren weiterhin in der Nähe ihre Allzeithochs und können so mit einem Ausbruch darüber das nächste Rally-Kapitel eröffnen.

