Vor den mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten (DER AKTIONÄR berichtete) am heutigen Mittwoch hat der amerikanische Präsident Donald Trump von der Notenbank niedrigere Zinsen gefordert. Das geht aus einem Post der Social-Media-Plattform Truth Social hervor."Die Zinssätze sollten gesenkt werden, was Hand in Hand mit den kommenden Zöllen gehen würde!!! Lets Rock and Roll, Amerika!!!", so der US-Präsident auf der Plattform.In den USA war die Inflation im Januar auf den höchsten Stand seit einem ...

