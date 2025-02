EQS-News: Wienerberger AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf/Strategische Unternehmensentscheidung

wienerberger bekennt sich zu einer Shareholder-Value-orientierten Capital Allocation Strategy und zieht 2% des Grundkapitals ein Wien, 12. Februar 2025 - wienerberger ist weltweit führender Anbieter innovativer, ökologischer Lösungen für die gesamte Gebäudehülle im Bereich Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement. Auch in herausfordernden Zeiten setzt wienerberger seine wertschaffende Wachstumsstrategie konsequent fort. Das Unternehmen hat sich sehr positiv entwickelt, ist organisch gewachsen, hat ein ambitioniertes wirtschaftliches und operatives Optimierungsprogramm auf den Weg gebracht und sein Portfolio durch attraktive Akquisitionen erweitert. wienerberger bekennt sich zu einer konsequenten Capital Allocation Policy zur laufenden Steigerung des Shareholder Value bei gleichzeitiger Wahrung der starken finanziellen Position. Als Teil dieser Strategie plant wienerberger den Rückkauf und die Einziehung von jährlich 1-2 % des Grundkapitals, je nach Marktbedingungen. Das jüngste Aktienrückkaufprogramm wurde mit Ende der vergangenen Woche abgeschlossen Dabei erwarb das Unternehmen zwischen 30. Dezember 2024 und 7. Februar 2025 (einschließlich) 1.125.000 eigene Inhaberstammaktien der Wienerberger AG zu einem Durchschnittspreis von 26,78 Euro über die Wiener Börse. Dazu sagt Heimo Scheuch, CEO von wienerberger: "Aktienrückkäufe sind ein wichtiger Teil unserer Capital Allocation Strategy und zusammen mit einer attraktiven Dividendenpolitik sind wir überzeugt, unseren Aktionären eine gesteigerte Rendite zu gewährleisten. Wir haben das jüngste Aktienrückkaufprogramm letzte Woche erfolgreich abgeschlossen. Um den Shareholder Value weiter zu steigern, werden wir in den nächsten Monaten bis zu 2% des Grundkaptials einziehen." Nähere Informationen finden sie in der technischen Veröffentlichung zum Aktienrückkaufprogramm 20241220_Aktienrueckkaufprogramm-2024_Technische-Veroeffentlichung.pdf wienerberger

wienerberger ist führender Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement. Mit mehr als 20.000 Mitarbeitern weltweit ermöglicht wienerberger mit seinen Lösungen energieeffizientes, gesundes, klimafreundliches und leistbares Wohnen. wienerberger ist der größte Ziegelproduzent weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeug- und Kunststoffrohre) gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa und bei Fassadenprodukten zu den führenden Anbietern in Nordamerika. Anfang 2024 hat wienerberger die Akquisition von Terreal erfolgreich abgeschlossen und wird damit zum führenden europäischen Anbieter von innovativen Dach- und Solar-Komplettlösungen sowie Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in Europa und Nordamerika. Mit gruppenweit mehr als 200 Produktionsstandorten erwirtschaftete wienerberger im Jahr 2023 einen Umsatz von rund 4,2 Mrd. € und ein operatives EBITDA von 811 Mio. €.



Rückfragehinweis

Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG

t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com



Therese Jandér, Senior Vice President Investor Relations Wienerberger AG

t +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.com



