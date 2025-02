Warren Buffett hat eine Position in seinem viel beachteten Berkshire Hathaway Depot weiter ausgebaut - ausgerechnet bei einer Aktie, die in den letzten zehn Monaten 30 Prozent an Wert verloren hat. Sind die Kursrückgänge für den Starinvestor der einzige Kaufgrund?Die Occidental-Aktie ist seit Jahresbeginn um mehr als fünf Prozent gefallen und befindet sich auf dem schwächsten Stand seit drei Jahren. Der Öl- und Gasproduzent wurde vor allem von den sinkenden Ölpreisen der letzten Wochen getroffen. ...

