US-Präsident Donald Trump möchte mittels höherer Zölle mehr Produktion in die USA zurückholen. Sie könnten folgende Unternehmen begünstigen.Bisher hat US-Präsident Donald Trump Zölle nur als Druckmittel zur Durchsetzung seiner Vorhaben eingesetzt. Doch sein Ziel bleibt es weiterhin, produzierende Unternehmen in die USA zu locken, die Abhängigkeit von Drittstaaten zu reduzieren, Konkurrenten wie China zurückzudrängen und das US-Handelsbilanzdefizit, das seit 1970 nur gestiegen ist, zu verringern. Gleichzeitig soll so trotz reduzierter Steuern die Verschuldung sinken, die bisher parallel zum Handelsbilanzdefizit seit etwa 1981 nur gestiegen ist. Tatsächlich ist die US-Wirtschaft zu etwa 68 …