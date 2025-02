Zehn optimistische Thesen für das Investmentjahr 2025 Philip Haas von Invest Research präsentiert in einem neuen Video zehn optimistische Thesen für das kommende Jahr 2025. Im Gegensatz zu pessimistischen Crash-Propheten setzt Haas auf eine positive Sichtweise - sowohl im persönlichen Leben als auch beim Investieren. Denn langfristig, so betont er, entwickeln sich die Aktienmärkte meist positiver als erwartet. Auch wenn die Thesen nicht alle eintreffen müssen, bieten sie wertvolle Anhaltspunkte für Anleger und zeigen interessante Investmentchancen. These 1: Regimewechsel im Iran Haas sieht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es 2025 zu einem Regimewechsel im Iran kommen könnte. Die Opposition, insbesondere die ...

