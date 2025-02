FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Kering von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 245 auf 238 Euro je Aktie gesenkt. "Herausforderungen überwiegen einzelne Lichtblicke", schrieb Analyst Aristotelis Moutopoulos am Mittwoch im Nachgang der Jahreszahlen. Der Luxuskonzern habe 2024 besser als erwartet, aber dennoch schwach abgeschlossen. Wirtschaftliche Unsicherheiten und schwache Konsumaussichten, besonders in China, belasteten das Wachstum. Die positiven Resultate von Bottega Veneta und dem Brillensegment würden durch schwere Einbußen bei Gucci und YSL überschattet. Die Entlassung von Guccis Kreativleiter und das Fehlen einer Doppelspitze werfe Zweifel an der strategischen Ausrichtung auf./ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2025 / 17:31 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2025 / 17:53 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000121485