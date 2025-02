Die Nemetschek SE verzeichnete am Mittwoch einen leichten Kursrückgang an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel bewegte sich die Aktie des Softwareunternehmens im Tagesverlauf zwischen 120,80 und 122,30 EUR, wobei der Kurs am Nachmittag mit 122,00 EUR etwa 0,3 Prozent unter dem Vortagesschluss lag. Diese Entwicklung erfolgt trotz einer bemerkenswerten Nähe zum 52-Wochen-Hoch von 122,90 EUR, das erst kürzlich erreicht wurde. Bemerkenswert ist auch der deutliche Aufwärtstrend seit dem 52-Wochen-Tief von 79,30 EUR im April 2024, was einer Wertsteigerung von mehr als 53 Prozent entspricht.

Positive Geschäftsentwicklung und Dividendenaussicht

Die jüngsten Quartalszahlen unterstreichen die robuste Geschäftsentwicklung des Unternehmens. Im dritten Quartal 2024 konnte Nemetschek den Umsatz um 15,10 Prozent auf 253,03 Millionen EUR steigern. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,53 EUR. Zudem erwarten Experten eine Erhöhung der Dividende von 0,48 EUR im Vorjahr auf 0,534 EUR für das laufende Geschäftsjahr, was das Vertrauen in die weitere positive Entwicklung des Unternehmens widerspiegelt. Die nächsten Quartalszahlen werden für den 25. März 2025 erwartet.

Anzeige

Nemetschek-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Nemetschek-Analyse vom 12. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Nemetschek-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Nemetschek-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 12. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Nemetschek: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...