© Foto: Petre Barlea - Pixabay.com

Nach einem starken vierten Quartal 2024 befindet Bitcoin sich bereits seit einigen Wochen wieder in einer Konsolidierungsphase, die eigentlich Spielraum für den Altcoin-Sektor liefern sollte.Bitcoin als Zugpferd des Sektors gibt die Richtung vor, an der sich Altcoins orientieren. In weiten Teilen eines Krypto-Bullenmarktes zeigt Bitcoin die stärkste Kursperformance - lediglich in Konsolidierungsphasen und der finalen Marktphase eines Krypto-Zyklus, in der Bitcoin sein Top bereits erreichen konnte, zeigen Altcoins in der Regel ihr Potenzial und schaffen eine Outperformance gegenüber Bitcoin. Im Verlauf dieses Krypto-Zyklus, der zu Beginn des Jahres 2023 seinen Anfang genommen hat, gab es …