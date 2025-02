Bitcoin for Free: Neues Projekt BTC Bull ist mehr als nur der nächste heiße Meme-Coin

Dank Plattformen wie Pump.Fun oder Sun.Pump werden täglich zehntausende Meme-Coins auf den Markt gespült. Die wenigsten davon werden ein großer Erfolg. Zwar gibt es immer mal wieder Ausreißer wie MooDeng, Goatseus Maximus oder Fartcoin, die teilweise astronomische Bewertungen erreichen, der Großteil der Coins schafft es allerdings noch nicht einmal auf Raydium, der DEX von Solana. Dazu kommt, dass es sich bei diesen Meme-Coins, genau wie bei den meisten anderen Meme-Token auch, um die "klassische" Version handelt. Das heißt, die Coins haben entweder keine oder eine lediglich überschaubare Utility. Sie werden rein von ihrer Community getrieben und dienen hauptsächlich als Spekulationsobjekt, sobald sie die Börsen erreichen. Das neue Meme-Coin Projekt BTC Bull unterscheidet sich von den klassischen Meme-Coins grundlegend - und on Top gibt es noch einen ganz besonderen Bonus.

BTC Bull - der Meme Coin mit dem gewissen Extra

BTC Bull bietet seinen Anlegern die Möglichkeit, an Bitcoin zu gelangen -und das völlig for free. Immer dann, wenn der Bitcoin Kurs nach oben geht und einen besonderen Meilenstein erreicht, wie etwa das erneute Knacken der 100.000 Dollar Marke, werden die Inhaber des BTCBULL mit echten Bitcoin-Anteilen belohnt. Das heißt, BTC Bull hebt die Möglichkeit passives Einkommen zu verdienen auf die nächste Stufe - und zwar mit echten Bitcoin, also der wertvollsten Kryptowährung der Welt. Aktuell notiert der BTC bei 95.000 US-Dollar. Es ist also noch ein bisschen Luft nach oben bis zur 100.000 US-Dollar Marke. Genug Zeit also, um in den Presale bei BTC Bull einzusteigen, denn der BTCBULL Token ist der Schlüssel zu den Bitcoin Airdrops. Zudem gibt es erstaunlich wenige Meme-Coins mit Bitcoin Bezug und genau hier setzt BTCBULL an. Das Projekt kombiniert die Anziehungskraft von Bitcoin mit der Viralität der Meme-Coins und erschafft so einen Token, der im Kryptospace einzigartig ist.

Klassische Meme-Coins waren gestern - heute ist BTC Bull

Lange Zeit gaben die "klassischen Meme-Coins" im Meme-Coin Space den Ton an. Doch die Musik, sprich der Trend, ändert sich. Die Meme-Coins mit einem Nutzen laufen den Spekulationsobjekten immer mehr den Rang ab. BTC Bull besetzt mit seinem Bitcoin-Airdrop eine ganz besondere Nische. Das ist aber noch nicht alles, was das Projekt den Investoren bietet. Ein weiterer Bestandteil des BTC Bull Projekts sind regelmäßige Token Burnings. Diese finden jeweils im Zeitraum zwischen den Kursmeilensteinen und den Airdrops statt. Die verbrannten Token werden dauerhaft aus dem Umlauf entfernt. Diese Verknappung kann sich positiv auf den BTCBULL Kurs auswirken.

BTCBULL im Presale kaufen

Um den Zugang zum BTC Bull Ökosystem so einfach wie möglich zu gestalten, ist das Projekt eine Partnerschaft mit Best Wallet eingegangen. Das heißt, alle BTC-Airdrops und andere Rewards werden direkt in der Wallet gutgeschrieben. Sich für die BTC-Airdrops zu qualifizieren, ist denkbar einfach. Man muss lediglich die BTCBULL Token im Wallet halten. Mehr ist nicht erforderlich. Der Presale ist erst vor kurzem gestartet und in Rekordzeit ist es dem Projekt gelungen, über 920.000 US-Dollar Raising Capital einzusammeln. Um als Early Bird Investor einzusteigen, muss man lediglich eine kompatible Wallet (zum Beispiel Best Wallet) mit der Webseite des Projekts verbinden. Ein BTCBULL kostet im Moment 0,002355 US-Dollar. Durch die Multichain Funktion von Best Wallet ist sowohl eine Zahlung mit ETH als auch mit Kreditkarte möglich.

Hier Wallet verbinden und BTCBULL im Presale kaufen

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.