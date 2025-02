XRP auf 10.000 USD? Warum die Marktkapitalisierung angeblich keine Rolle spielt

In den sozialen Medien kursiert aktuell ein vieldiskutiertes Video, das für XRP ein Kursziel von über 10.000 USD prognostiziert. Die Begründung dafür basiert auf der These, dass die klassische Bewertungsmethode der Marktkapitalisierung bei XRP keine Anwendung finden soll. Doch wie realistisch sind diese Prognosen wirklich?

Warum die Marktkapitalisierung bei XRP angeblich irrelevant sein soll

Die Verfechter der 10.000-USD-These argumentieren, dass XRP speziell für Hochgeschwindigkeitstransaktionen entwickelt wurde, die in 3 bis 5 Sekunden abgeschlossen werden können. Nach ihren Behauptungen könnte ein Token bis zu 50-mal pro Tag genutzt werden, wodurch für das Bewegen von 1 Billion USD lediglich 20 Milliarden USD notwendig wären.

In ihrer Vision einer tokenisierten Welt könnte die globale Wirtschaft einen Umfang von 1 bis 2 Billiarden USD erreichen, wovon XRP einen Anteil von 10 Prozent erobern könnte. Die Marktkapitalisierung spiele dabei keine Rolle, da es sich nicht um Spekulation, sondern um echten Nutzen handle.

Der Realitätscheck: Warum die Prognosen überzogen sind

Eine genauere Analyse zeigt schnell die Schwachstellen dieser Argumentation. Bei der aktuellen Umlaufversorgung von 57,76 Milliarden XRP würde ein Kurs von 10.000 USD zu einer Marktkapitalisierung von 577,6 Billionen USD führen - das 185-fache des gesamten aktuellen Kryptomarktes von 3,13 Billionen USD.

Die Boston Consulting Group prognostiziert für tokenisierte Assets ein deutlich realistischeres Volumen von etwa 16 Billionen USD, was nur 1,6 Prozent des im Video genannten unteren Ziels entspricht. Zudem wurden bisher erst 57,76 Prozent der insgesamt verfügbaren 100 Milliarden XRP emittiert, was eine weitere Verwässerung bedeuten könnte.

Solaxy: Neuer Presale als Alternative zu XRP

Der Markt entwickelt sich kontinuierlich weiter, und mit Solaxy ist nun die erste Solana-Skalierungslösung gestartet. Das Projekt hat bereits 19,76 Millionen USD im Fundraising erzielt und bietet derzeit noch für weniger als 36 Stunden Coins zum Preis von 0,001632 USD an.

Solaxy nutzt Optimistic Rollups und Zero Knowledge Proofs zur Optimierung von Geschwindigkeit, Gebühren und Sicherheit. Mit einer aktuellen Staking-Rendite von 207 Prozent und der Integration der Hyperlane-Technologie für bessere Blockchain-Interoperabilität positioniert sich das Projekt als vielversprechende Alternative im Markt der Hochgeschwindigkeitstransaktionen.

Direkt zur offiziellen Solaxy Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.