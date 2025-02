Die Roche-Aktie verzeichnete am Mittwoch einen deutlichen Kursanstieg an der SIX Swiss Exchange. Das Wertpapier des Pharmariesen kletterte um 0,8 Prozent auf 290,40 CHF und näherte sich damit seinem 52-Wochen-Hoch von 292,10 CHF. Der positive Trend wurde maßgeblich durch die Nachricht über die FDA-Zulassung einer neuen Tablettenform des Medikaments Evrysdi zur Behandlung der spinalen Muskelatrophie (SMA) gestützt. Diese bahnbrechende Entwicklung erweitert das therapeutische Portfolio des Unternehmens und unterstreicht seine führende Position im Bereich der SMA-Behandlung.

Marktanalysten bleiben optimistisch

Die Handelsvolumina zeigten mit über 338.000 gehandelten Aktien ein reges Interesse der Investoren. Analysten bewerten die Zukunftsaussichten des Unternehmens weiterhin positiv, was sich in einem durchschnittlichen Kursziel von 282,71 CHF widerspiegelt. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Experten einen Gewinn je Aktie von 20,68 CHF, während die Dividendenschätzungen bei 9,96 CHF je Aktie liegen. Diese Prognosen unterstreichen das Vertrauen in die nachhaltige Geschäftsentwicklung des Basler Pharmakonzerns.

