FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich nach seinem Kursrutsch am Donnerstag stabilisiert. Der deutsche Leitindex hatte am Freitag lange Zeit leicht in der Verlustzone notiert, bevor er sich letztlich hauchdünn ins Plus retten konnte und bei 22.551,43 Punkten schloss. Auf Wochensicht legte der Dax um 1,2 Prozent zu. Für den zu Ende gegangenen Februar beläuft sich der Gewinn auf 5,2 Prozent.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen büßte am Freitag 0,91 Prozent auf 28.298,44 Punkte ein. Die jüngst verhängten Zölle von US-Präsident Donald Trump gegen China, Kanada und Mexiko bleiben ein zentrales Thema am Markt. Laut Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank, ist mit den neuesten Ankündigungen eine wichtige Überzeugung ins Wanken geraten: Die Chancen auf "Deals" würden geringer eingeschätzt, dafür mehrten sich die Bedenken hinsichtlich der aus Zöllen entstehenden Belastungen für die Wirtschaft.

Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners versuchte, die jüngsten Kursverluste hierzulande gegenüber den zuletzt schwachen Weltbörsen zu relativieren: "Im internationalen Vergleich sind die europäischen Märkte aktuell so etwas wie der Fels in der Brandung."/la/he

DE0008469008, DE0008467416