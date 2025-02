Eine Suchanfrage bei ChatGPT soll zehnmal so viel Strom verbrauchen als bei Google, hieß es lange. Doch eine neue Studie deutet an, dass dies übertrieben sein könnte. Jedenfalls nach aktuellen Maßstäben. ChatGPT könnte doch nicht so viel Energie verbrauchen, wie bisher angenommen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie von Epoch AI, einem auf Künstliche Intelligenz spezialisierten Forschungsinstitut. Drei Wattstunden pro Anfrage übertrieben? Oft zitiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...