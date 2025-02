DJ Trump: Mit Putin Gespräche über Ende des Ukraine-Kriegs vereinbart

Von Nancy A. Youssef, Alan Cullison und Alexander Ward

DOW JONES--US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben am Mittwoch ein "langes und sehr produktives Telefongespräch" mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geführt. Trump schrieb auf Truth Social, Putin und er hätten vereinbart, die Länder des jeweils anderen zu besuchen und sofortige Gespräche zur Beendigung des Krieges in der Ukraine aufzunehmen. "Ich glaube, dass diese Bemühungen zu einem erfolgreichen Abschluss führen werden, hoffentlich bald", schrieb Trump. Trump war mit dem Versprechen angetreten, den Krieg in der Ukraine schnell zu beenden.

Das Telefonat folgte auf einen Gefangenenaustausch zwischen Washington und Moskau, der laut Trump ein Vorbote für bessere Beziehungen zwischen den USA und Russland sein könnte.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth sagte am Mittwoch in Brüssel, die Aussicht auf eine Rückkehr der Ukraine zu den Grenzen von vor 2014 sei ein "unrealistisches Ziel". Die Entsendung von US-Truppen in die Ukraine lehnte Hegseth ab. "Die Vereinigten Staaten glauben nicht, dass eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine ein realistisches Ergebnis einer Verhandlungslösung ist", fügte er hinzu. Hegseth forderte ein Ergebnis, bei dem "ein dauerhafter Frieden für die Ukraine robuste Sicherheitsgarantien beinhalten muss, um sicherzustellen, dass der Krieg nicht wieder aufflammt".

Hegseths Äußerungen gaben erste Hinweise darauf, wie Washingtons Unterstützung für die Ukraine in Zukunft aussehen könnte. "Wir sind heute auch hier, um direkt und unmissverständlich zum Ausdruck zu bringen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika aufgrund der strategischen Gegebenheiten nicht in erster Linie auf die Sicherheit Europas ausgerichtet sein können", sagte Hegseth zudem in Brüssel.

