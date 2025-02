Während viele westliche Autobauer vage in Aussicht stellen, irgendwann in den nächsten Jahren auch mal günstige Elektro- und Hybridfahrzeuge auf den Markt bringen zu können, ist BYD schon zwei Schritte weiter. Auf dem chinesischen Heimatmarkt bietet das Unternehmen schon ab umgerechnet rund 9.000 Euro entsprechende Optionen an. Auch solche Autos sollen nun Features erhalten, die bislang der Oberklasse vorbehalten waren.Wie zuvor bereits angekündigt, stellte BYD (CNE100000296) am Montagabend seine neue Strategie beim autonomen Fahren unter dem pompösen ...

