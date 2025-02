© Foto: adobe.stock.com

Der vermeintlich ruhige Handel am Ölmarkt sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich Brent Oil und WTI Oil in einer prekären Lage befinden, die erhebliche Risiken aufweist. Eine Bestandsaufnahme.Brent Oil auf tönernen Füßen Zäumen wir das Pferd zunächst von der charttechnischen Seite auf. Nach der Ausbildung des markanten Zwischenhochs im Januar rauschte Brent Oil in die Tiefe. Ausgehend von 82+ US-Dollar ging es für den Ölpreis rasant auf unter 75 US-Dollar. Diese vermeintlich günstigen Preise lockten die ersten Käufer in den Markt. Eine leichte Erholung folgte. Diese Erholung ließ jedoch von Beginn an wichtige Attribute vermissen. Von Durchschlagskraft fehlte jede Spur. Es war eher …