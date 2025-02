Solaxy startet Solana-Skalierung und erzielt mit Presale nach Update 20 Mio. $

Die Blockchain-Technologien entwickeln sich kontinuierlich weiter und mit Solaxy ist nun eine neue Skalierungslösung auf dem Markt getreten, welche die Dominanz von Solana bei der On-Chain-Aktivität noch einmal ausbauen und dadurch besonders stark profitieren kann.

Sie positioniert sich als erste Solana-Layer-2 und konnte mit ihrem Vorverkauf mittlerweile über 20 Mio. USD erreichen, nachdem jetzt auf X die neuesten Entwickler-Upgrades veröffentlicht wurden. Diese zeigen auf, wie Solaxy als skalierbares und vernetztes Blockchain-Ökosystem die Geschwindigkeit und Sicherheit optimiert, um eine nahtlose Interaktion zu ermöglichen.

Kontinuierliche Entwicklungsfortschritte untermauern die Seriosität von Solaxy und zeigen auf, in welche Richtung es gehen wird. Denn somit soll die Wettbewerbsfähigkeit von Solana noch weiter verbessert werden, indem unter anderem die Skalierungsprobleme gelöst werden.

Mit dieser Mission konnte Solaxy in der vergangenen Woche über das Fundraising weiter 2,4 Mio. USD hinzugewinnen, was 350.000 USD pro Tag entspricht. Schließlich versuchen viele Anleger, sich die Coins möglichst früh und mit den größten Vorteilen zu sichern.

In der aktuellen Vorverkaufsrunde werden die $SOLX-Token für einen Preis in Höhe von 0,0011632 USD und unter dem späteren Markteinführungskurs angeboten. Laut dem Timer verbleiben für die aktuelle Phase jedoch lediglich 14 Stunden oder weitere rund 180.000 USD.

Können Coins wie $TRUMP Solana auf neue Höhe treiben?

Nachdem Solana ein neues Allzeithoch von 293 USD erreichte, hat sich der Kurs über die vergangene Woche etwas unruhig entwickelt. Einige Investoren setzen nun darauf, dass der SOL-Coin noch in diesem Monat die Marke von 400 USD erreichen könnte.

Dies wird auch von den Optionen des OTC-Netzwerkes Paradigm auf Deribit gezeigt. Andererseits befindet sich SOL bei rund 200 USD und die Volatilität ist derzeit auch nicht so hoch, sodass ein solcher Anstieg nicht sehr wahrscheinlich scheint.

Solana-Chart | Quelle: CoinGecko

Der Memecoin-Sektor lebt von schnell wechselnden Moden und während zuletzt die Trump-Coins für eine große Nachfrage gesorgt haben, dürfte der nächste heiße Coin schon bevorstehen, zumal rund 50.000 von ihnen pro Tag auf Pump.Fun erstellt werden. Aber auch ein Original für den häufig gefälschten Barron wäre denkbar.

Es gibt zudem noch weitere Katalysatoren, die in der nächsten Zeit den Solana-Kurs antreiben dürften. Denn seitdem die SEC den Grayscale-Antrag für die Umwandlung der Trust von SOL und LTC in ETFs sowie den von BlackRock für Sacheinlagen und Rücknahmen für iShares Bitcoin ETF anerkannt hat, könnten bald die ersten Fonds die Nachfrage zusätzlich antreiben.

BREAKING: Bloomberg's senior ETF analyst @JSeyff puts the odds of a Solana ETF getting approved at 70%.. pic.twitter.com/yuLw5XGRG3 - SolanaFloor (@SolanaFloor) February 10, 2025

Unter dieser Annahme dürfte auch der Preis von Solana schnell anziehen. Eine der größten Herausforderungen der Blockchain sind jedoch die Überlastungen des Netzwerkes, was viele unter anderem im Zusammenhang mit den Launches der Coins $TRUMP und $MELANIA bemängelt hatten.

Solaxy soll diesen Umstand jedoch mit seiner Layer-2 verbessern. Dabei zeigen die Entwickler-Updates, dass sie darum bemüht sind, die Fauxpas der anderen zu eliminieren, welche Solana als den Ethereum-Killer bezeichnen.

Alles Wichtige über das neueste Solaxy Update

Das Team von Solaxy hegt ernsthafte Absichten, um die Leistungsfähigkeit von Solana weiter zu verbessern und einige der grundlegenden Probleme zu beseitigen. Dafür wurden in der letzten Woche Entwickler-Updates angekündigt, um diese Ziele zu erreichen.

In den ersten Updates wurde mitgeteilt, dass die Blockchain große Fortschritte mit der Rollup-Infrastruktur gemacht hat. Dazu zählen die Bereiche Zustandsübergangsfunktionen, Sequenzer-Implementierung und die Ausführung der Solana Virtual Machine innerhalb der zkVM für eine bessere Skalierbarkeit und Privatsphäre.

Mithilfe der sogenannten Optimistic Rollups werden die Transaktionen außerhalb von Solana verarbeitet und danach auf dieser speichert, um die Überlastung dieser zu reduzieren und den Datendurchsatz zu steigern. Auf diese Weise soll die Verarbeitung der Transaktionen optimiert werden, um ein langfristiges Wachstum zu gewährleisten.

Hinzu kommt eine Lösung für die Verbesserung der Datenverfügbarkeit in der modularen Chain Celestia, die Konsens- und Ausführungsebene trennt. Auf diese Weise soll die Skalierbarkeit weiter gesteigert werden, während sie zusammen mit Sovereign Labs an der Optimierung der Sicherheit und Geschwindigkeit arbeiten.

Außerdem wird eine Brücke zur Solana-Blockchain errichtet, wofür eine Partnerschaft mit Hyperlane eingegangen wurde. Somit soll für eine sichere Übertragung von Vermögenswerten zwischen den Chains von Ethereum und Solana gesorgt werden.

Mittlerweile hat das Solaxy-Team seine Untersuchungen beendet und geht nun in die Implementierungs- und Testphase über. Die Integration des Rollup-Frameworks von Sovereign Labs, einschließlich der SVM innerhalb der zkVM, macht ebenfalls Fortschritte.

Zuletzt wurden auch eine Entwicklerumgebung für die Rollups bereitgestellt. In dieser können umfangreiche Tests durchgeführt werden, bevor die neuen Technologien veröffentlicht werden. Darüber hinaus werden diverse Tests und Benchmarks ausgeführt, um die Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten.

Was haben die Entwickler-Updates von Solaxy für Investoren zu bedeuten?

Durch ein Investment in Solaxy können Anleger besonders früh in das Projekt einsteigen, welches Solana gegenüber den Herausforderungen der Skalierbarkeit rüstet sowie die Sicherheit und Interoperabilität verbessert. In dieser Form gibt es dies bei keinem anderen.

Somit kann Solaxy als eine indirekte Wette auf die zugrundeliegende Layer-1 Solana betrachtet werden. Angesichts der niedrigeren Bewertung könnte sich diese für Anleger jedoch deutlich profitabler entwickeln, insbesondere mit einem preiswerten Einstieg.

Solana hat im Kryptosektor der Memecoins bereits mit Abstand die Führung übernommen, welche sich aufgrund ihrer kultähnlichen Gemeinschaften in den Jahren 2024/2025 zum viralsten Sektor entwickelt sowie immer stärker etabliert haben.

Bemerkenswert sind auch Solana Zugewinne bei den DeFi-Marktanteilen, während diese bei Ethereum seit Dezember 2024 rückläufig sind. Daher fragen sich einige schon, ob Solana bereits der heimliche Marktführer ist.

TVL von Solana und Ethereum | Quelle: DeFiLlama

Auch Solaxy kann als auch Solana positioniertes Projekt und durch die Verbesserung dessen Konditionen unmittelbar von dem Erfolg der Layer-1 profitieren, da eine hohe positive Korrelation zu erwarten ist. Einige rechnen sogar damit, dass ein jetziges Investment mit einem in die ersten Ethereum-Layer-2s zu vergleichen ist.

Bewertet werden die Ethereum-Skalierungslösung zum jetzigen Zeitpunkt mit mehr als 10 Mrd. USD. Dabei zählen zu einigen der führenden Coins unter anderem Mantle, Polygon und Immutable X, welche alle auf Marktkapitalisierung über 1 Mrd. USD kommen.

Sollte Solaxy die Versprechen einhalten und einen bedeutenden Anteil von Solanas Netzwerkaktivität auf sich umleiten, so sind ähnliche Bewertungen für den $SOLX-Coin möglich, was frühen Investoren bedeutende Kursgewinne ermöglicht.

$SOLX-Coins sind noch für kurze Zeit im Vorverkaufsangebot erhältlich

Die Teilnahme am Vorverkauf von Solaxy gestaltet sich besonders einfach. Dafür ruft man lediglich die Internetseite der Skalierungslösung auf und verbindet anschließend eine digitale Geldbörse mit dieser, wie die Best Wallet, welche zahlreiche Blockchains unterstützt. Diese ist zudem für Vorverkäufe optimiert, sodass die Coins früh in den Portfolios angezeigt sowie frühere Zugänge und direkte Beanspruchungsmöglichkeiten geboten werden.

Treten Sie der Gemeinschaft von Solaxy bei, ob Sie ein Nutzer, Entwickler oder Investor sind. Finden können Sie diese auf X und Telegram.

Jetzt mehr über Solaxy erfahren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.