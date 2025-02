Adobe integriert die Erstellung von Videos per Text-Prompt oder auf Basis eines Referenzbildes in seine neu gestaltete Firefly-Web-App. Die Basisfunktionen der Video-KI können frei genutzt werden. Adobe hat die öffentliche Beta seines KI-Tools zur Videogenerierung gestartet. Damit tritt Adobe Firefly in direkte Konkurrenz zu OpenAIs Sora, mit dem Unterschied, dass Firefly für jedermann zugänglich ist und auch die kreative Nutzung keine Lizenz-Kopfschmerzen ...

