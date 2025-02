Der iPhone-Konzern Apple will seine Nutzerbasis für sein Videostreaming-Angebot weiter ausbauen und den Wettbewerb mit Konkurrenten wie Netflix intensivieren. Der Tech-Riese bringt Apple TV+ nun auch auf mobile Endgeräte mit dem Betriebssystem Android. Der Dienst ging vor gut fünf Jahren bereits an den Start.Seine Musikstreaming-App bietet Apple auch auf Android an. Ursprünglich wurden die Abo-Dienste als ein Weg gesehen, die eigenen Geräte attraktiver zu machen.Apple TV+ versucht, im harten Wettbewerb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...