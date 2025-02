Beyond Oil berichtet über die erfolgreiche Zustellung der bereits vollständig bezahlten Februar-Bestellung, die einem Plus von über 50 % gegenüber Januar entspricht. Damit wird der Fünfjahresvertrag mit Mindestzusagen im Wert von 8,3 Mio. USD alleine im Jahr 2025 auch weiterhin nahtlos erfüllt.

VANCOUVER, B.C., KIBBUTZ YIFAT, Israel, und NEW YORK, NY / 12. Februar 2025 / IRW-Press / Beyond Oil Ltd. (CSE: BOIL) (OTCQB: BEOLF) (Frankfurt: UH9) ("Beyond Oil" oder das "Unternehmen"), ein innovatives Food-Tech-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Gesundheitsrisiken in Zusammenhang mit gebratenem bzw. frittiertem Essen zu minimieren und gleichzeitig Betriebskosten einzusparen, Abfälle zu vermeiden und für mehr Nachhaltigkeit einzutreten, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die zweite Bestellung gemäß seiner zuvor angekündigten Rahmenvertriebsvereinbarung mit Latitude Ltd. ("Latitude") ausgeliefert hat.

Die Februar-Lieferung, insgesamt 16,48 Tonnen (T) des Produkts von Beyond Oil, entspricht einer 50%igen Steigerung gegenüber der Warenbestellung vom Januar in der Größenordnung von 10,8 Tonnen. Daran erkennt man die steigende Nachfrage und starke Dynamik innerhalb der Partnerschaft. Die Zahlung für die Februar-Bestellung ist ebenfalls in voller Höhe eingegangen, was die Solidität der strategischen Zusammenarbeit unterstreicht, die im Rahmen eines Fünfjahresvertrags Mindestabnahmeverpflichtungen von insgesamt 8,3 Mio. USD im Geschäftsjahr 2025 vorsieht.

Jonathan Or, CEO von Beyond Oil, meint dazu: "Die erfolgreiche Auslieferung und Bezahlung der Bestellung für Februar, die einem deutlichen Plus von über 50 % gegenüber dem Monat Januar entspricht, unterstreicht die zunehmende Akzeptanz unseres Produkts in der US-Gastronomiebranche. Das starke Vertriebsnetz von Latitude und die betriebliche Effizienz sind die Hauptfaktoren für dieses Wachstum. Wir werden diese Dynamik mit großer Begeisterung fortsetzen und unsere Präsenz in den Vereinigten Staaten noch weiter ausdehnen."

Die Zusammenarbeit zwischen Beyond Oil und Latitude konzentriert sich auf den raschen Ausbau der Marktdurchdringung in den Vereinigten Staaten, wobei das etablierte Untervertriebshändlernetz und die Logistikexpertise von Latitude genutzt werden. Durch diese Partnerschaft ist Beyond Oil in der Lage, alle Kundengruppen - von kleinen und mittelständischen Unternehmen bis hin zu bekannten Restaurantgruppen - zu erreichen und zugleich einen kosteneffizienten Betrieb zu wahren.

Über Beyond Oil Ltd.

Beyond Oil Ltd. ist ein innovatives Food-Tech-Unternehmen, das sich seit über 15 Jahren der Entwicklung von Lösungen widmet, die darauf abzielen, Gesundheitsrisiken zu mindern, die Nachhaltigkeit zu verbessern und die Kosten für Lebensmittelunternehmen zu senken. Die patentierte Technologie des Unternehmens, die Zulassungen von der FDA und der kanadischen Gesundheitsbehörde Health Canada erhalten hat, reduziert die schädlichen Verbindungen in Frittieröl erheblich und trägt damit kritischen gesundheitlichen Bedenken Rechnung. Die Lösung von Beyond Oil geht ein globales Problem in der Lebensmittelindustrie an: die weit verbreitete Praxis der Wiederverwendung von Frittieröl für hunderte von Zyklen über mehrere Tage hinweg. Diese Praxis ist in Restaurantküchen, Hotels, Cateringservices, Bankettsälen, Produktionsstätten von frittierten Lebensmitteln und Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten und Militäranlagen gang und gäbe. Das Produkt von Beyond Oil stützt sich auf umfangreiche Forschungsergebnisse, die seinen Wert in Bezug auf Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit der Wiederverwendung von Öl, die unter anderem mit dem Auftreten von Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht wird, unterstrichen haben. Das Produkt von Beyond Oil bietet eine wirksame Möglichkeit zur Minderung dieser Risiken und bietet zugleich zusätzliche Vorteile wie eine verbesserte Lebensmittelqualität, Einsparungen bei den Betriebskosten und eine geringere Umweltbelastung. Weitere Informationen über Beyond Oil erhalten Sie unter: www.beyondoil.co

Ansprechpartner:

Beyond Oil Ltd.

Jonathan Or

CEO und Mitbegründer

Tel: +972 52-601-0680

mailto:info@beyondoil.co

ARX | Capital Markets Advisors

North American Equities Desk

mailto:beyondoil@arxadvisory.com

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen

Die Canadian Securities Exchange hat sich in keiner Weise über die Verdienste des Unternehmens geäußert und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. Weder die Canadian Securities Exchange noch die Marktaufsichtsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Wertpapiergesetze. Wörter wie "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "schätzen" und ähnliche Ausdrücke oder Variationen solcher Wörter sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine historischen Fakten und beruhen auf den derzeitigen Erwartungen, Überzeugungen und Prognosen des Managements, von denen viele naturgemäß ungewiss sind. Solche Erwartungen, Überzeugungen und Prognosen werden in gutem Glauben geäußert. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass die Erwartungen, Überzeugungen und Projektionen des Managements erreicht werden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von dem abweichen, was in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder angedeutet ist. Darüber hinaus können wir nicht garantieren, dass ein Patent als Ergebnis einer anhängigen Patentanmeldung erteilt wird oder, falls es erteilt wird, ob es in einer Form erteilt wird, die für uns vorteilhaft ist. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Leistungen oder Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Für eine detailliertere Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, die das Unternehmen betreffen, wird auf die Berichte des Unternehmens verwiesen, die von Zeit zu Zeit unter sedarplus.ca veröffentlicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um tatsächliche Ergebnisse, spätere Ereignisse oder Umstände, Änderungen der Annahmen oder Änderungen anderer Faktoren, die sich auf zukunftsgerichtete Informationen auswirken, widerzuspiegeln, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Wenn das Unternehmen eine oder mehrere zukunftsgerichtete Aussagen aktualisiert, sollte daraus nicht geschlossen werden, dass das Unternehmen weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete Aussagen vornehmen wird. Verweise und Links zu Websites wurden aus Gründen der Zweckmäßigkeit zur Verfügung gestellt, und die auf diesen Websites enthaltenen Informationen sind nicht durch Verweis in diese Pressemitteilung aufgenommen worden. Das Unternehmen ist nicht verantwortlich für den Inhalt von Websites Dritter.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

