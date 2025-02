Integrierte Lösung auf Basis der Experian Ascend-Plattform beschleunigt die Einhaltung von Vorschriften, das Management von Betriebsrisiken und die Modell-Governance bei Finanzinstituten

Experian, ein führendes globales Daten- und Technologieunternehmen, und ValidMind, ein führender Anbieter von Lösungen für das Modellrisikomanagement, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, die darauf abzielt, die Art und Weise zu verändern, wie Finanzinstitute die Einhaltung von Vorschriften, operationelle Risiken und Modell-Governance verwalten.

Die Partnerschaft kombiniert die fortschrittliche Daten-, Analyse- und Modellierungsleistung der Experian Ascend-Plattform mit der führenden Lösung von ValidMind für Modell-Governance und Dokumentationsautomatisierung. Die integrierte Lösung befasst sich mit einigen der dringendsten Herausforderungen, mit denen Finanzinstitute konfrontiert sind, darunter die Einhaltung von Vorschriften, betriebliche Ineffizienzen und der Bedarf an skalierbaren Governance-Lösungen.

Eine neue Ära der Compliance und Effizienz

Die Lösung automatisiert und optimiert wichtige Aspekte des Modellrisikomanagements, einschließlich Modelldokumentation, -validierung und -steuerung, und erhöht so die Konsistenz erheblich und reduziert das Risiko und den Zeitaufwand für die Einhaltung von Compliance-Anforderungen wie SR 11-7, E-23, SS1/23 und dem EU-KI-Gesetz. Durch die Integration von KI in anpassbare Vorlagen können Finanzinstitute eine konsistente, qualitativ hochwertige Dokumentation und optimierte regulatorische Einreichungen sicherstellen.

"Unsere Zusammenarbeit mit ValidMind ergänzt unsere Ascend-Plattform und bietet unseren Kunden innovative Technologie zur Automatisierung und Beschleunigung ihrer Modellrisikomanagementprozesse", sagte Keith Little, President von Experian Software Solutions. "Diese Partnerschaft befähigt Finanzinstitute, Versicherungsgesellschaften und Fintech-Unternehmen, regulatorische Herausforderungen mit Zuversicht und Agilität zu meistern."

Transformative Merkmale für Finanzinstitute

Die integrierte Lösung bietet fortschrittliche Funktionen für das Modellrisikomanagement:

Automatisierung der Dokumentation zur Modellentwicklung und -validierung : Kunden können vorgefertigte Vorlagen für Kredit-, Betrugs- und andere Modelle mit der Option anpassen, GenAI zu nutzen.

: Kunden können vorgefertigte Vorlagen für Kredit-, Betrugs- und andere Modelle mit der Option anpassen, GenAI zu nutzen. Verbesserte Risikobeherrschung : Die nahtlose Integration in die Ascend-Plattform gewährleistet eine robuste Nachverfolgung, Überwachung und Audit-Bereitschaft.

: Die nahtlose Integration in die Ascend-Plattform gewährleistet eine robuste Nachverfolgung, Überwachung und Audit-Bereitschaft. Einhaltung von Vorschriften: Tools für die fortlaufende Leistungsüberwachung, unabhängige Validierungstests und Erkennung von Verzerrungen, die den Branchenstandards entsprechen.

"Diese Partnerschaft ist bereit, einen neuen Branchenstandard für skalierbares, automatisiertes Modellrisikomanagement zu etablieren", sagte Jonas Jacobi, CEO von ValidMind. "Gemeinsam können wir Finanzinstituten dabei helfen, Risiken zu reduzieren, die Effizienz zu steigern und die Einführung und Umsetzung von KI, Gen-KI und statistischen Modellen zu beschleunigen."

Bewährte Technologie, die Ergebnisse zeigt

Die Partnerschaft zwischen Experian und ValidMind hat Finanzinstituten, Versicherungsgesellschaften und Fintech-Unternehmen einen Mehrwert gebracht. Die ersten Anwender der Lösung berichteten von einer deutlichen Verkürzung der Dokumentationsfristen und einer verbesserten Prüfungsbereitschaft.

Über ValidMind

ValidMind ist die einzige zentralisierte, speziell entwickelte Plattform, die Modell-Risikomanagement-Aktivitäten für Modellentwickler, Modellvalidierer und Prüfer, die an traditionellen KI-, GenAI- und statistischen Modellen arbeiten, optimiert und integriert. ValidMind mit Sitz in Palo Alto, Kalifornien, verändert die Art und Weise, wie regulierte Unternehmen KI-Governance und Modellrisikomanagement angehen, und hilft ihnen, beispiellose Effizienz, Kosteneinsparungen und Risikominderung in Verbindung mit allen Modelltypen zu erzielen. Erfahren Sie mehr unter www.validmind.com.

Über Experian

Experian ist ein globales Daten- und Technologieunternehmen, das Chancen für Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt eröffnet. Wir helfen dabei, Kreditvergabepraktiken neu zu definieren, Betrug aufzudecken und zu verhindern, die Gesundheitsversorgung zu vereinfachen, digitale Marketinglösungen bereitzustellen und tiefere Einblicke in den Automobilmarkt zu gewinnen stets mithilfe unserer einzigartigen Kombination aus Daten, Analytik und Software. Darüber hinaus unterstützen wir Millionen von Menschen bei der Verwirklichung ihrer finanziellen Ziele und helfen ihnen, Zeit und Geld zu sparen.

Wir sind in einer Reihe von Märkten tätig, von Finanzdienstleistungen bis hin zu Gesundheitswesen, Automobilindustrie, Agrarindustrie, Versicherungen und vielen weiteren Branchen.

Wir investieren in talentierte Mitarbeiter und neue fortschrittliche Technologien, um das Potenzial von Daten zu erschließen und Innovationen zu schaffen. Als an der Londoner Börse (EXPN) notiertes Unternehmen im FTSE 100 Index verfügen wir über ein Team von 22.500 Mitarbeitern in 32 Ländern. Unser Unternehmenssitz befindet sich in Dublin, Irland. Weitere Informationen finden Sie unter experianplc.com.

Experian und die hier verwendeten Experian-Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Experian und seinen verbundenen Unternehmen. Andere hier erwähnte Produkt- und Firmennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250212428514/de/

