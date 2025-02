Suzano, der weltgrößte Zellstoffhersteller, gibt seine Quartalsergebnisse für das letzte Quartal (Q4 2024) und das Gesamtjahr (2024) bekannt. Der Zellstoff- und Papierabsatz erreichte mit 12,3 Millionen Tonnen einen neuen Rekord und stieg damit um 7 gegenüber 2023, was hauptsächlich auf die zusätzliche Kapazität der neuen Zellstofffabrik in Ribas do Rio Pardo im Bundesstaat Mato Grosso do Sul zurückzuführen ist. Die jüngste Übernahme von Kartonfabriken in den USA hat ebenfalls zu dem Rekordumsatz beigetragen.

Die höheren Verkaufszahlen und die günstigen Wechselkurse, die die Exporteinnahmen steigerten, führten 2024 zu Nettoeinnahmen von 47,4 Milliarden Real, 19 mehr als 2023. Das bereinigte EBITDA stieg um 31 auf 23,8 Mrd. Real, während die betriebliche Cash-Generierung um 40 auf 16,2 Mrd. Real stieg. Suzano meldete einen Nettoverlust von 6,7 Milliarden Real aufgrund der buchhalterischen Auswirkungen von auf US-Dollar lautenden Schulden und Absicherungsgeschäften, die in brasilianische Real umgerechnet wurden. Diese Bilanzierungsanpassung hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Liquidität und der potenzielle Liquiditätseffekt wird erst bei Fälligkeit der Schulden und der Absicherung eintreten.

Suzano investierte im Jahr 2024 17,1 Milliarden Real, wobei 4,5 Milliarden Real speziell für die neue Fabrik das Cerrado-Projekt in Ribas do Rio Pardo vorgesehen waren. Die weltweit größte einzelne Zellstoffproduktionslinie nahm am 21. Juli den Betrieb auf und schloss ihren Lernkurvenprozess in weniger als sechs Monaten ab, was weit über den Erwartungen lag und einen Rekord in der Geschichte der Branche darstellt. Die neue Mühle hat auch dazu beigetragen, die Zellstoff-Barkosten von Suzano im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 6 auf 828 Real pro Tonne zu senken.

Beto Abreu, CEO von Suzano, kommentierte:

"Wir haben unser Cerrado-Projekt erfolgreich abgeschlossen und mit dem Erwerb von Vermögenswerten in den USA und einer Beteiligung an Lenzing, dem in Österreich ansässigen Textilunternehmen, bedeutende Fortschritte in unserer Strategie erzielt. Trotz dieser Investitionen schlossen wir das Jahr 2024 mit einer geringeren Nettoverschuldung als im Vorjahr ab, was die Disziplin von Suzano bei der Kapitalallokation, die operative Wettbewerbsfähigkeit und die Finanzkraft widerspiegelt.

Suzanos Nettoverschuldungsgrad in US-Dollar fiel von einem Faktor von 3,1 im Dezember 2023 auf einen Faktor von 2,9 Ende 2024, was mit Suzanos Verpflichtung übereinstimmt, sein bisher größtes Investitionsprojekt innerhalb der in der Unternehmenspolitik festgelegten Grenzen durchzuführen. Zusätzlich zur Aufrechterhaltung solider Investitionspläne stellte Suzano 2,8 Milliarden Real für die Finanzierung seines Aktienrückkaufprogramms bereit und zahlte insgesamt 1,5 Milliarden Real als Eigenkapitalzinsen an seine Aktionäre.

Im Jahr seines hundertjährigen Bestehens erreichte Suzano die Marke von 56.000 direkten und indirekten Mitarbeitern und verpflichtete sich zu einer ehrgeizigen Investition von bis zu 100 Millionen USD über einen Zeitraum von zehn Jahren in Initiativen, die sich auf Forschung, Wissensgenerierung und Bildung für Nachhaltigkeit konzentrieren, in Zusammenarbeit mit renommierten internationalen Institutionen, darunter die University of Cambridge und die Nichtregierungsorganisation IUCN.

Suzanos zentrales Ziel ist es, die globalen Bemühungen zum Schutz und zur Wiederherstellung der Natur voranzutreiben, indem Fachwissen und Führungsqualitäten im Bereich Nachhaltigkeit entwickelt und Forschung und Bildung in den Bereichen Naturschutz, Klimawandel und Wasserressourcenmanagement beschleunigt werden.

