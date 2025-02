Die Tesla-Aktie verzeichnete am Mittwoch eine deutliche Erholung und stieg um 3,6 Prozent auf 340,25 US-Dollar, nachdem der Kurs zuvor fünf Tage in Folge gefallen war. Trotz dieser positiven Entwicklung steht seit Jahresbeginn ein Minus von 16 Prozent zu Buche, was hauptsächlich auf enttäuschende Quartalsergebnisse und den ersten Auslieferungsrückgang seit über einem Jahrzehnt zurückzuführen ist. Analysten zeigen sich dennoch optimistisch und setzen ein Kursziel von 475 US-Dollar, basierend auf den Potenzialen des Unternehmens in den Bereichen autonomes Fahren und Robotik. Zur Stabilisierung des Aktienkurses rät auch Unternehmenschef Elon Musk Investoren grundsätzlich zu Sachwerten und Aktien von Unternehmen, die qualitativ hochwertige Produkte herstellen.

Herausforderungen durch Produktionsanpassung

Eine besondere Herausforderung stellt die für März 2025 geplante simultane Umstellung der Model Y-Produktion in allen Fertigungsstätten dar. Diese beispiellose Transformation könnte vorübergehend zu Produktionseinbußen von bis zu 100.000 Fahrzeugen führen und die Gewinnmargen belasten. Zusätzlichen Druck erzeugen sinkende Durchschnittsverkaufspreise und attraktive Finanzierungsangebote, was zu einer Anpassung der Gewinnprognose auf 3,05 Dollar je Aktie für das Jahr 2025 führt. Die bisher anvisierten Wachstumsziele von 20 bis 30 Prozent werden angesichts dieser operativen Veränderungen neu bewertet.

