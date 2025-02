Der britische Energiekonzern BP verzeichnet im vierten Quartal 2024 einen deutlichen Gewinnrückgang. Der Quartalsgewinn sank im Vergleich zum Vorjahr um 61 Prozent auf 1,17 Milliarden Dollar, während der Jahresgewinn einen Rückgang von 36 Prozent auf 8,9 Milliarden Dollar verzeichnete. Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf niedrigere Ölpreise und verringerte Raffineriemargen zurückzuführen. Der Umsatz ging im letzten Quartal um 15,06 Prozent auf 35,70 Milliarden Pfund zurück, während die Nettoverschuldung um 10 Prozent auf knapp 23 Milliarden Dollar anstieg. Trotz dieser Herausforderungen hält das Unternehmen an seiner Dividendenpolitik fest und kündigte ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 1,75 Milliarden Dollar an.

Optimistische Analysteneinschätzungen

Die Finanzexperten bleiben trotz der aktuellen Schwierigkeiten zuversichtlich. Goldman Sachs hat das Kursziel für BP-Aktien von 515 auf 530 Pence angehoben, während der durchschnittliche Analystenkonsens bei 5,19 Pfund liegt. Für das Jahr 2025 prognostizieren Analysten einen Gewinn pro Aktie von 0,597 Dollar, was auf eine positive Entwicklung in der Zukunft hindeutet. An der Londoner Börse zeigt sich die BP-Aktie widerstandsfähig und konnte zuletzt leichte Kursgewinne verzeichnen, wenngleich der aktuelle Kurs noch deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 5,41 Pfund liegt.

