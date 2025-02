© Foto: Eibner-Pressefoto/Ardan Fuessman - Eibner-Pressefoto

Bei den Nebenwerten setzt der österreichische Licht und Halbleiterspezialist in dieser Woche ein Ausrufezeichen und legt kräftig im Plus. Fast ein Jahr ist es her, dass dem Licht- und Sensorkonzern AMS Osram ein Großauftrag für seine Micro-LED-Technologie verloren ging. Hunderte Millionen Investitionskosten mussten abgeschrieben werden. Von 24 Euro stürzte die Aktie in der Folge auf unter 10 Euro ab. Ende November fielen die Papiere auf ein Tief bei 5,85 Euro. Die jüngsten Quartalszahlen haben der Aktie wieder neues Leben eingehaucht. In den vergangenen Tagen ging es für die Anteilsscheine mehr als 35 Prozent aufwärts. Die Zahlen lagen weitgehend im Rahmen der Erwartungen und enthielten …