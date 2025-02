DJ Commerzbank plant für 2026 bis 2028 Ausschüttungsquote von 100%

DOW JONES--Die Commerzbank will die Aktionäre noch stärker als bisher am Gewinn beteiligen. Wie die Bank im Rahmen ihrer neuen Strategie mitteilte, strebt sie für die Jahre 2026 bis 2028 eine Ausschüttungsquote von 100 Prozent des Nettoergebnisses nach AT-Kuponzahlungen an. Für 2024 soll die Ausschüttungsquote 71 Prozent betragen, wie die Bank bereits Ende Januar mitgeteilt hatte.

Die Bank strebt für 2028 einen Gewinn von 4,2 Milliarden Euro an, für 2027 sind 3,8 Milliarden Euro vorgesehen, für 2026 rund 3,2 Milliarden. Im laufenden Jahr peilt die Bank einen Gewinn vor Restrukturierungskosten von 2,8 Milliarden Euro an bzw. 2,4 Milliarden danach. Für 2025 sollen 100 Prozent des bereinigten Gewinns ausgeschüttet werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2025 01:16 ET (06:16 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.