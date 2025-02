DJ Schott Pharma bestätigt trotz schwachem Jahresauftakt Prognose

DOW JONES--Schott Pharma hat im ersten Geschäftsquartal 2024/25 bei etwas geringeren Umsätzen deutlich weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Die Jahresprognose bestätigte der im MDAX notierte Hersteller von Pharma-Verpackungen in Erwartung eines stärkeren zweiten Halbjahres.

Der etwas langsamere Start in das Jahr 2025 sei erwartet worden, sagte Finanzvorständin Almuth Steinkühler. "Zusätzliche Kapazitäten bei Glasspritzen und sterilen Karpulen in Kombination mit bereits geschlossenen Verträgen werden die Geschäftsentwicklung in der zweiten Jahreshälfte vorantreiben."

In den drei Monaten Oktober bis Dezember ging der Umsatz um 1 Prozent auf 232 Millionen Euro zurück. Währungsbereinigt stiegen die Einnahmen um 4 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag unter anderem wegen höherer Anlaufkosten mit 58 Millionen Euro um 20 Prozent unter Vorjahr. Die operative Marge schrumpfte um 6,1 Prozentpunkte auf 25,1 Prozent. Je Aktie verdiente das Unternehmen um 19 Cent 10 Cent weniger als im Vorjahresquartal.

Im laufenden Jahr Geschäftsjahr rechnet Schott Pharma weiterhin mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich. Die währungsbereinigte EBITDA-Marge soll auf Vorjahresniveau liegen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2025 01:22 ET (06:22 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.