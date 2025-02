Der DAX eilt derzeit von Rekord zu Rekord. Am Mittwoch setzte er bei 22.193,65 Punkten eine neue Bestmarke. Aus dem Handel ging er mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 22.148,03 Zählern. Am heutigen Donnerstag dürften aber bereits die nächsten Rekorde bevorstehen. Nach dem Telefon von Donald Trump und Wladimir Putin steigen die Hoffnungen auf ein Ende des Ukraine-Kriegs. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen ein Prozent höher auf 22.367 Punkte.Diese Hoffnung belastet allerdings die Rüstungswerte ...

