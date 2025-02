MMS, eine preisgekrönte, datenorientierte klinische Forschungsorganisation (CRO), gab heute die Übernahme von Exploristics bekannt, einem führenden Unternehmen für Biostatistik und Datenwissenschaft mit Sitz in Belfast, Nordirland. Durch die Übernahme wird das Flaggschiffprodukt des Unternehmens, KerusCloud®, eine hochmoderne, cloudbasierte statistische Modellierungs- und Simulationsplattform, in den datengesteuerten Ansatz von MMS für eine effiziente Arzneimittelentwicklung integriert.

Mit einer Historie starken organischen Wachstums positioniert die Übernahme von Exploristics MMS, um seine globale Präsenz und seine Fähigkeiten in den Bereichen fortgeschrittenes Design klinischer Studien, innovative Statistik und Datenwissenschaft zu verbessern. Aufbauend auf seiner hervorragenden Erfolgsbilanz bei behördlichen und Endspiel-Einreichungen festigt diese Übernahme nun die Position von MMS als Marktführer im Bereich Biometrie und Entwicklungsstrategien für Biotechnologie- und Pharmafirmen jeder Größe.

"Wir sind stolz darauf, das Exploristics-Team in die OneMMS-Familie aufzunehmen", sagte Dr. Uma Sharma, CEO von MMS. "Bei der Suche nach Akquisitionsmöglichkeiten zur Verbesserung unserer strategischen Fähigkeiten als führender Daten-CRO haben wir nach Organisationen gesucht, die unseren bestehenden regulatorischen Ansatz ergänzen und eine leistungsstarke Kombination aus regulatorischer und statistischer Design-Expertise in Kombination mit marktführender Studiensimulationssoftware aufbauen würden. Wir haben das in Exploristics gefunden, zusammen mit einer gleichgesinnten Kultur."

Chris Schoonmaker, Chief Operating Officer bei MMS, fügte hinzu: "Der Zusammenschluss von Exploristics und MMS ist eine hervorragende Ergänzung, und wir freuen uns darauf, unseren Kunden durch optimierte Strategien, die den Zeit- und Kostenaufwand bei der Arzneimittelentwicklung insgesamt reduzieren, einen noch größeren Mehrwert zu bieten."

Erweiterung von Fachwissen und globaler Reichweite in Europa

Die Übernahme von Exploristics durch MMS steht im Einklang mit dem Fokus des Unternehmens auf die Erweiterung seiner datenorientierten Lösungen, um die Fähigkeit zur Simulation, Analyse und Optimierung von Studien zu verbessern sowie Risiken zu reduzieren und die Effizienz zu steigern. Durch die Bündelung der Stärken beider Organisationen wird MMS nun Folgendes bereitstellen:

Fortgeschrittene statistische Design- und Datenwissenschaftsfunktionen für verschiedene Therapiebereiche und Studientypen.

Verbesserte und Echtzeit-Pivots für Populationen mit seltenen, orphanen und speziellen Krankheiten mit ungedecktem medizinischem Bedarf.

Studiensimulation und Entwicklungsplanung mit der Integration von KerusCloud in eine bestehende preisgekrönte Technologie-Suite, die eine dreifache Steigerung der Erfolgsquote von Entwicklungsprogrammen und Einsparungen von bis zu 20 Mio. USD bei einer einzigen Studie ermöglicht.

Erweiterte globale Präsenz mit größerem Umfang in Europa und Zugang zu einem hochqualifizierten Team von Biostatistikern und Datenwissenschaftlern.

"Der Beitritt zu MMS stellt ein aufregendes neues Kapitel für Exploristics dar", sagte Aiden Flynn, Gründer und CEO von Exploristics, jetzt Senior Vice President, Head of Strategic Statistical Consulting bei MMS. "Unser Ethos basiert seit jeher auf Offenheit, Ehrlichkeit, Professionalität, Flexibilität und Kreativität Eigenschaften, die ich bei MMS seit dem ersten Tag unserer Gespräche erlebt habe. Ich bin zuversichtlich, dass unsere Mitarbeiter, Partner und Kunden von dieser Partnerschaft profitieren werden, da wir unsere Wirkung verstärken und unsere globale Reichweite vergrößern werden."

Ben Dudley, Chief Commercial Officer bei MMS, fügte hinzu: "Unsere Präsenz in Europa hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen, und diese Übernahme trägt zu unserer Vitalität in der Region bei. Unser Fokus auf Daten für eine bessere Durchführung von Studien, ein geringeres Risiko, stärkere Einreichungen, die Integration von Real-World-Data (RWD) in klinische Ergebnisse und beschleunigte Ergebnisse war noch nie so stark wie heute."

Über MMS

MMS Holdings (MMS) ist eine preisgekrönte, datenorientierte klinische Forschungsorganisation (CRO) und unterstützt die Pharma- und Biotech-Branche mit einem bewährten, wissenschaftlichen Ansatz zur Verarbeitung komplexer Studiendaten und bei der Einreichung von Zulassungsanträgen. Umfangreiche Branchenerfahrung, eine 18-jährige Erfolgsbilanz, KI-gestützte Dienstleistungen und ein datenorientierter Ansatz bei der Arzneimittelentwicklung machen MMS zu einem wertvollen CRO-Partner. Mit einer weltweiten Präsenz auf vier Kontinenten erreicht MMS einen branchenweit führenden Wert bei der Kundenzufriedenheit.

Über Exploristics

Exploristics ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das die klinische Entwicklung für Life-Science-Organisationen mit einzigartiger proprietärer Software und biostatistischer Beratung zur Unterstützung der Planung, Gestaltung und Analyse klinischer Studien transformiert.

Über KerusCloud®

KerusCloud, eine MMS-Technologie, ist ein revolutionäres simulationsgesteuertes Tool für das Studiendesign, das sicherstellt, dass klinische Studien effektiv konzipiert werden, um die richtigen Daten bei den richtigen Patienten auf die richtige Weise zu sammeln. Seine Verwendung unterstützt evidenzbasierte Designentscheidungen, um das Risiko realer klinischer Studien weitgehend zu minimieren und so die Entwicklungszeiten, Kosten und die Belastung der Patienten zu reduzieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

