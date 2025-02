CAKE Kurs Prognose: könnte der DeFi-Coin nach heutigen 59 % Kursgewinn weiter steigen?

Der DeFi-Coin CAKE von der PancakeSwap-Plattform hat in den letzten 24 Stunden eine beeindruckende Rallye hingelegt und seinen Wert um 59 % gesteigert. Damit ist der Coin erstmals seit über einem Monat wieder über die 3-Dollar-Marke geklettert und gehört aktuell zu den Top-Performern unter den größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Ist die Rallye erst der Anfang oder könnte sich der Kurs in den kommenden Tagen weiter in Richtung 4 oder sogar 5 Dollar bewegen?

CAKE ist heute mit großem Abstand der Top-Performer am Markt

Ein Coin ist heute am Markt in aller Munde: CAKE. Der Coin der DeFi-Plattform PancakeSwap konnte allein innerhalb der letzten 24 Stunden nämlich um knapp 60 % an Wert zulegen und ist damit zum ersten Mal seit über einem Monat wieder über die 3-Dollar-Marke gestiegen. Das macht ihn heute zum bisher bestperformenden Coin unter den Top-100-Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Im Verlauf der letzten Woche hat CAKE seinen Wert bereits mehr als verdoppelt. Dadurch rangiert der Coin nun wieder auf Platz 79 der größten Kryptowährungen und steht kurz davor, die 1-Milliarde-Dollar-Marktkapitalisierung zu knacken.

Zudem liegt sein Handelsvolumen mit 970 Millionen Dollar innerhalb der letzten 24 Stunden heute höher als seine Marktkapitalisierung, was noch einmal verdeutlicht, wie groß das Interesse am CAKE-Trading aktuell ist.

Quelle: Coingecko.com

Hauptauslöser für die starke Rallye dürfte vor allem die bullische Erholung des Binance Coins BNB sein, der in den letzten Tagen stark angestiegen ist und damit viele der auf ihm basierenden Coins, darunter CAKE, mit nach oben gezogen hat. PancakeSwap erfreut sich jüngst wieder größerer Beliebtheit und hat zuletzt sogar die konkurrierende Ethereum-Plattform UniSwap in Sachen 24-Stunden-Tradingvolumen deutlich überholt: PancakeSwap erreichte 3 Milliarden Dollar, während Uniswap nur 2,1 Milliarden Dollar verzeichnen konnte.

Besonders treibt die Nachfrage aktuell eine stark ansteigende Adaption von auf BNB basierenden Meme-Coins voran. Da diese primär über PancakeSwap gehandelt werden, steigt sowohl die Nutzung der Plattform als auch die Nachfrage nach der nativen Kryptowährung CAKE rasant an.

Zusätzlich hat PancakeSwap jüngst eine wichtige technische Entwicklung angekündigt: Das Protokoll ermöglicht nun nahtlose Liquiditäts- und Swap-Funktionen über verschiedene Chains hinweg mit maximalem MEV-Schutz. Eine derartie Neuerung hat noch einmal für viel Hype unter Anlegern gesorgt.

10X-Rallye auf neues Allzeithoch 2025 realistisch?

Hierfür lohnt es sich, den längerfristigen Chart von CAKE anzuschauen. Der Coin ist bereits seit 2020 auf dem Markt und erlebte sein Allzeithoch im letzten Bullenmarkt, als er 2021 auf bis zu 44 Dollar steigen konnte. Im darauffolgenden Bärenmarkt erlitt er eine nahezu totale Entwertung und fiel zwischenzeitlich sogar auf nur noch 1 Dollar zurück.

In den vergangenen zwölf Monaten konnte CAKE bereits zwei größere Rallyes verzeichnen, die den Wert einmal über 5 Dollar und einmal im Dezember 2024 über 4 Dollar steigen ließen. Sollte sich der aktuelle Aufschwung der letzten Tage weiter fortsetzen, könnte CAKE sowohl die 4-Dollar- als auch die 5-Dollar-Marke bereits im Verlauf der restlichen Woche oder spätestens Anfang kommender Woche knacken. Sollten die beiden Widerstandszonen überwunden werden, könnte sich die Rallye weiter in Richtung der 10-Dollar-Marke fortsetzen.

Quelle: Coingecko.com

Bis zum Erreichen eines neuen Allzeithochs wäre vom aktuellen Standpunkt jedoch noch mehr als eine Verzehnfachung des Wertes nötig. Eine auf BNB basierende Meme-Coin-Rallye könnte hierfür ein möglicher Auslöser sein. Sollten BNB-Meme-Coins im nächsten großen Meme-Coin-Hype die auf Solana basierenden Meme-Coins übertrumpfen, könnte das CAKE möglicherweise wieder in Richtung früherer Höchststände oder zumindest in den zweistelligen Bereich katapultieren. Trotz allem interessieren sich viele Anleger auch für Altcoins, die noch vor ihrer ersten potenziellen Rallye und ihrem ersten großen Hype stehen, wie beispielsweise SOLX.

Solaxy befindet sich im Gegensatz zu PancakeSwap noch ganz am Anfang seiner Entwicklung

CAKE mag aktuell stark im Wert steigen, allerdings ist dieser Coin bereits lange auf dem Markt und hat seine ersten explosiven Rallyes bereits hinter sich. Ganz anders könnte es hingegen bei SOLX aussehen. Schließlich befindet sich dieser Coin noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase und ist derzeit weder auf dem offenen Markt verfügbar noch über Krypto-Börsen handelbar. Stattdessen ist der native Token des neuen Solana-Projekts Solaxy derzeit ausschließlich über die offizielle Website im Presale erhältlich.

Hier kann der Coin noch zu einem rabattierten Festpreis von 0,001634 Dollar mit Bankkarte oder etablierten Kryptowährungen wie Solana, Ethereum und Co. erworben werden. Im Presale sind mittlerweile bereits über 20 Millionen Dollar an Funding für den Coin zusammengekommen, und viele Anleger spekulieren darauf, dass der Kurs des Coins nach dem ersten Börsenlisting, das nach dem Ende des Presales erfolgen soll, stark ansteigen könnte.

Quelle: Solaxy.io

Besonders spannend ist, dass es sich bei diesem Projekt nicht um einen gewöhnlichen Meme-Coin handelt, sondern dass Solaxy tatsächlich einen echten Mehrwert bieten will, indem es die erste Layer-2-Lösung für Solana entwickelt. So sollen in Zukunft Transaktionen auf die Solaxy-Chain ausgelagert werden, wodurch die Solana-Blockchain entlastet wird. Probleme wie Netzwerküberlastungen, fehlgeschlagene Transaktionen und Skalierbarkeitsbeschränkungen könnten damit der Vergangenheit angehören.

Das könnte Solaxy in Zukunft zu einem wichtigen Bestandteil des Solana-Ökosystems machen, weshalb sich viele Anleger derzeit verstärkt für diesen Coin interessieren.

