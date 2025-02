SOL News: Kurs ist erneut unter 200 Dollar eingebrochen - günstige Einstiegschance?

Solana hat in den vergangenen Wochen eine deutliche Korrektur durchlaufen und ist erneut unter die psychologisch wichtige Marke von 200 Dollar gefallen. Anleger fragen sich nun, ob der aktuelle Rückgang eine günstige Einstiegschance darstellt oder ob SOL noch tiefer fallen könnte.

Der Solana-Kurs hat einen noch schlechteren letzten Monat hinter sich als die meisten anderen Top-Coins

Der Kurs von Solana ist im vergangenen Monat deutlich stärker zurückgefallen als Bitcoin und viele andere Kryptowährungen. Noch am 19. Januar hatte SOL ein neues Allzeithoch von über 294 Dollar erreicht, fiel jedoch anschließend rasch in Richtung 230 Dollar zurück.

Anfang Februar unterschritt Solana dann erstmals wieder den wichtigen 225-Dollar-Support. Im Zuge eines Flash-Crashs stürzte der Kurs sogar kurzfristig unter 180 Dollar ab. Seitdem bewegt sich SOL in einer Konsolidierungsphase, wobei der Kurs zuletzt erneut unter die 200-Dollar-Marke fiel und aktuell bei 197 Dollar gehandelt wird.

Quelle: Coingecko.com

Der Rückgang spiegelt sich auch in der Marktkapitalisierung wider, die nun unter 100 Milliarden Dollar gefallen ist. Das Handelsvolumen liegt mit 4 Milliarden Dollar auf einem durchschnittlichen Niveau, was darauf hindeutet, dass das Interesse an Solana derzeit nicht so hoch ist wie in früheren Phasen großer Memecoin-Rallyes, wie beispielsweise in der zweiten Januarhälfte.

Viele Anleger fragen sich nun, ob sich ein günstiger Einstiegszeitpunkt unterhalb von 200 Dollar bietet oder ob Solana noch eine weitere Abwertung bevorstehen könnte.

Im Falle einer Rallye in den kommenden Monaten würde sich aktuell noch ein günstiger Einstieg bieten

Die weitere Wertentwicklung von Solana wird maßgeblich von der allgemeinen Entwicklung des Kryptomarktes abhängen. Sollte die Korrektur bei Bitcoin und anderen führenden Kryptowährungen noch nicht abgeschlossen sein, könnte SOL durchaus noch einmal in Richtung des Supports bei 175 Dollar fallen. Allerdings gibt es auch zahlreiche positive Faktoren, die den Kurs von Solana im Laufe des Jahres 2025 auf neue Allzeithochs treiben könnten.

So haben einige der größten Finanzinstitute in den USA jüngst Anträge für Solana-Spot-ETFs eingereicht, von denen einige bereits von der SEC zur Prüfung zugelassen wurden. Durch Donald Trumps Amtsantritt und die Neubesetzung wichtiger Positionen innerhalb der SEC wird erwartet, dass die Behörde in Zukunft eine deutlich krypto-freundlichere Haltung einnehmen könnte. Viele Analysten halten es daher für sehr wahrscheinlich, dass ein Solana-Spot-ETF bereits 2025 genehmigt werden könnte.

BREAKING: The SEC has officially acknowledged the following Spot @Solana ETF filings today:



•Canary Solana ETF

•@vaneck_us Solana ETF

•@BitwiseInvest Solana ETF

•@21Shares Solana ETF pic.twitter.com/V1by9sPNpb - SolanaFloor (@SolanaFloor) February 11, 2025

Ein solcher ETF würde vor allem institutionellen Investoren eine völlig neue Möglichkeit bieten, in den Ethereum-Konkurrenten zu investieren. Sollte dieser Fall eintreten, gehen viele Marktbeobachter davon aus, dass der Preis schnell in Richtung 300 Dollar oder sogar 500 Dollar steigen könnte. Einige Experten halten sogar ein vierstelliges Kursniveau für möglich. Bei den aktuellen Preisen könnte Solana daher noch einen günstigen Einstiegszeitpunkt darstellen.

Dennoch bleibt das Aufwärtspotenzial von SOL im Vergleich zu jüngeren Kryptowährungen begrenzt, da der Coin bereits mehrere starke Rallyes hinter sich hat. Deshalb interessieren sich viele Anleger zunehmend für Projekte, die auf Solana aufbauen und das Netzwerk sinnvoll erweitern. Ein besonders spannendes Beispiel hierfür ist derzeit Solaxy.

Viele Anleger investieren jetzt in Solaxy als spannendes Solana-Projekt mit Aufwärtspotenzial

Solaxy bietet als spannendes neues Solana-Projekt eine interessante Investitionsmöglichkeit für Anleger, die in Projekte investieren möchten, die mit dem Solana-Ökosystem zu tun haben, jedoch noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung stehen. Mit seinem Coin SOLX will das Projekt nämlich einen wichtigen Mehrwert für die Solana-Blockchain schaffen, indem es eine der ersten Layer-2-Lösungen entwickelt. So sollen in Zukunft Transaktionen auf Solaxy ausgelagert werden können, was die Solana-Blockchain wiederum entlasten könnte.

Quelle: Solaxy.io

Dadurch würden Probleme wie Überlastung oder sogar Netzwerkausfälle, die es in der Vergangenheit bereits gab, künftig vermieden werden, was dem Projekt natürlich einen enormen Mehrwert verschaffen könnte. Zudem wird Anlegern aktuell die Möglichkeit geboten, noch zu einem rabattierten Festpreis von 0,001634 Dollar im Presale in den plattformeigenen Coin SOLX zu investieren.

Der kann derzeit noch nicht an Krypto-Börsen gehandelt werden, sondern ist ausschließlich im Presale verfügbar. Hier wurden innerhalb der letzten Wochen und Monate bereits deutlich über 20 Millionen Dollar investiert, was das große Interesse der Anleger an diesem neuen Coin und dem Projekt Solaxy verdeutlicht.

Zusätzlich lassen sich die im Presale erworbenen Coins direkt im Anschluss auch in den Staking-Vertrag von Solaxy einzahlen, wodurch mit den Coins eine jährliche Rendite von bis zu 200 % erzielt werden kann. Spannend für Anleger ist zudem, dass das Projekt bereits einen gründlichen Audit von Coinsult durchlaufen und diesen bestanden hat, ohne dass Sicherheitsmängel festgestellt wurden.

