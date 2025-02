Derzeit herrschen beinahe schon amerikanische Verhältnisse im DAX: Künstliche Intelligenz treibt den Index nach oben, weil Unternehmen gezeigt haben, sie gewinn- und wachstumsbringend einsetzen zu können. Anleger zeigen wiederum die Bereitschaft, für jeden Euro Gewinn, den diese Unternehmen machen, einen höheren Bewertungsaufschlag zu bezahlen. Dafür sorgen auch die Pläne der Deutschen Börse.

Die Idee, einen neuen DAX parallel zum jetzigen einzuführen, der die bisherige Kappungsgrenze für SAP aufheben soll, beflügelt auf dem Parkett die Fantasie der Anleger. Ein solcher Index könnte ähnlich funktionieren wie die US-Indizes, in denen einzelne, erfolgreiche Unternehmen - auch dank des profitablen Einsatzes von Künstlicher Intelligenz - in relativ kurzer Zeit auf enorme Marktbewertungen anwachsen konnten. Dass SAP das erste börsengelistete Unternehmen in Deutschland mit einer Marktkapitalisierung einer halben Billion Euro wird, ist nicht unwahrscheinlich. Heute findet die "Business Unleashed" Konferenz statt, auf der SAP mehr zu seinen erst vor kurzem vorgestellten KI-Innovationen bekannt geben wird. Das könnte der Aktie weiteren Schwung verleihen.

Die gestern veröffentlichten Inflationszahlen aus den USA zeigten keine Fortsetzung des im Vormonat gemeldeten Rückgangs der Kerninflation. Viele vermuten, dass dies erst der Anfang sein und Zölle die Preise weiter in die Höhe treiben könnten. Angesichts der aktuellen Inflationszahlen ist es fraglich, ob die Fed ihre für 2025 geplanten zwei Zinssenkungen tatsächlich umsetzen kann. Der Markt rechnet derzeit lediglich mit einem Schritt. Die gestrigen Daten haben dazu geführt, dass sie erst einen Monat später als bisher erwartet wird.

Zwar bleibt kurzfristige Volatilität ein dominierendes Thema, doch für die langfristige Marktrichtung zählt vor allem, dass der Trend der Inflation weiter als rückläufig eingeschätzt wird. Die Anleger kaufen jeden Rücksetzer und das hat auch dazu geführt, dass es nur kurz gedauert hat, bis sich die Turbulenzen wieder gelegt haben. Die Anleger sehen vor allem die Chancen und übergehen die Risiken - ein typisches Verhalten für einen intakten, starken Bullenmarkt.

