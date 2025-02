EQS-News: Wienerberger AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Beste Ziegelarchitektur im Rampenlicht - Reichen Sie Ihr Projekt für den Brick Award 26 ein



13.02.2025

Beste Ziegelarchitektur im Rampenlicht - Reichen Sie Ihr Projekt für den Brick Award 26 ein Wien, 13. Februar 2025 - Der Brick Award ist ein international renommierter Architekturpreis, der für innovative, inspirierende und herausragende Ziegelarchitektur vergeben wird. Unabhängige Architekturkritiker, führende Experten, visionäre Architekten und innovative Bauträger sind eingeladen, außergewöhnliche und kreative Gebäude sowie andere Bauwerke aus Tonbaustoffen einzureichen. Das Anwendungsspektrum reicht von klassischen bis hin zu ungewöhnlichen und visionären Baulösungen - mit Hintermauerziegeln, Vormauerziegeln und Dachziegeln ebenso wie mit kreativen Flächenbefestigungen aus Ton und keramischen Fassadenplatten. Eingereichte Projekte können sowohl mit neuen als auch mit wiederverwendeten Ziegeln, Hintermauerziegeln aus Ton, Pflasterklinkern, Dachziegeln oder anderen Bauprodukten aus Ton realisiert worden sein. Besonderes Augenmerk wird darauf gelegt, wie das Projekt Funktionalität, Nachhaltigkeit, Klimaresilienz und Energieeffizienz verbindet. Die Verwendung von wienerberger Produkten ist keine Voraussetzung für die Teilnahme. Der Brick Award wurde 2004 von wienerberger ins Leben gerufen, um die grenzenlosen Möglichkeiten dieses natürlichen Baumaterials zu beleuchten und zu zeigen, wie dynamisch, zukunftsorientiert und außergewöhnlich moderne Ziegelarchitektur sein kann. In den letzten Jahrzehnten hat sich der Brick Award in der internationalen Architekturlandschaft einen Namen gemacht und sich als Maßstab für herausragende Leistungen in der zeitgenössischen Architektur etabliert. Die Frist für Einreichungen hat am 25. November 2024 begonnen und läuft bis 9. März 2025. Alle Details zur Einreichung und zum Brick Award selbst finden Sie unter www.brickaward.com Die Einreichung ist kostenfrei. Einreichungen werden für die fünf Kategorien des Brick Award entgegengenommen: • Feeling at home • Living together • Working together • Sharing public spaces • Building outside the box Folgen Sie uns auf:

wienerberger

wienerberger ist führender Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement. Mit mehr als 20.000 Mitarbeitern weltweit ermöglicht wienerberger mit seinen Lösungen energieeffizientes, gesundes, klimafreundliches und leistbares Wohnen. wienerberger ist der größte Ziegelproduzent weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeug- und Kunststoffrohre) gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa und bei Fassadenprodukten zu den führenden Anbietern in Nordamerika. Anfang 2024 hat wienerberger die Akquisition von Terreal erfolgreich abgeschlossen und wird damit zum führenden europäischen Anbieter von innovativen Dach- und Solar-Komplettlösungen sowie Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in Europa und Nordamerika. Mit gruppenweit mehr als 200 Produktionsstandorten erwirtschaftete wienerberger im Jahr 2023 einen Umsatz von rund 4,2 Mrd. € und ein operatives EBITDA von 811 Mio. €.



Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG

t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com



