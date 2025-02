Der Blick in die deutsche Gegenwart macht Angst. Der Blick auf den DAX macht Mut. Hier wird die Zukunft gehandelt. Warum so optimistisch? Ein Erklärungsversuch.Es ist passiert. Die 22.000 Punkte sind geschafft. Neuer Rekord im DAX. In den Boulevardmedien reden verschiedene "Experten" über Reichtum, Sparpläne und Aktien. Woher kommt diese Euphorie? Die Gegenwart kann es nicht sein. Die ist, gelinde gesagt, traurig. Wir haben Rezession, Wirtschaftskrise, Migrationskrise, ab und zu Energiekrise. Wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...