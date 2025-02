NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Porsche AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Vergangene Woche habe der Sportwagenbauer den überfälligen Strategiewechsel eingeleitet, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Neben den Antrieben und Modellen sei eine entscheidende Frage, inwieweit Porsche bereit sei, sich auf seine Sport- und Luxuswurzeln zu besinnen und die Diversifizierung im Premiumbereich zu beschneiden. Nur ersteres könnte der Bewertung helfen, die sich eher an Mercedes-Benz als an Ferrari orientiere./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2025 / 13:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2025 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000PAG9113