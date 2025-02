Die Commerzbank legte am Morgen einen starken Abschluss für 2024 vor. Doch für 2025 erwartet man einen Rückgang des Gewinns im Jahresvergleich. Siemens schneidet im Industriegeschäft besser als befürchtet ab. Einmaleffekte aus dem Verkauf von Innomotics treiben den Gewinn um 52 % in die Höhe. Kursexplosion bei Robinhood. Der US-Broker legte nach Börsenschluss ein überraschend starkes 4. Quartal vor, was die Rallye der Aktien weiter antrieb.Der Aktienhandel in Asien zeigt sich am Donnerstag überwiegend sehr freundlich. Deutliche ...

