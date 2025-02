Siemens hat am Morgen seine Zahlen für das erste Quartal (per Ende Dezember) des laufenden Geschäftsjahres 2024/25 vorgelegt. Der Konzern hat deutlich mehr verdient, die Jahresprognose wurde bestätigt. Die Schwäche im Automatisierungsgeschäft hielt derweil an. Doch auch hier zeigen sich erste Lichtblicke. Und auch die Entwicklung des Auftragseingangs gestaltet sich besser als erwartet. Die Aktie kann in einer ersten Reaktion leicht zulegen.Der Umsatz stieg im ersten Quartal auf vergleichbarer Basis ...

