NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Michelin nach Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die vorab gesunkene Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebit) 2026 dürfte nun wieder steigen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Er hob seine Prognose für das operative Segmentergebnis (Segment Operating Income) im kommenden Jahr an./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2025 / 19:04 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2025 / 19:04 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR001400AJ45