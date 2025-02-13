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WKN: A2QSAM | ISIN: AU0000141533 | Ticker-Symbol: 81V
Frankfurt
12.02.25
15:29 Uhr
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Branche
Rohstoffe
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AUSTRALIEN
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